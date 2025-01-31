Aras Bulut İynemli, babasına veda etti

SHOW TV'de yayınlanan 'Deha' dizisinin başrol oyuncularından Aras Bulut İynemli, babasının ölüm haberiyle sarsıldı. Ünlü oyuncunun babası Cengiz İynemli, 76 yaşında vefat etti.

REKLAM advertisement1

Habertürk'ten Eren Güler'in haberine göre; Cengiz İynemli, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cengiz İynemli için ikindi vakti Kilyos Camii'nde cenaze namazı kılındı ve ardından cenazesi, Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

Aras Bulut İynemli'yi bu zor gününde, aralarında; Çağatay Ulusoy, Tolga Sarıtaş, Taner Ölmez, Kubilay Aka, Ercan Kesal, Necip Memili, Sarp Apak ve Engin Öztürk'ün de olduğu meslektaşları yalnız bırakmadı.