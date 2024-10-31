Togg yeni rengi 'Ayder'i tanıttı

Yerli elektrikli otomobil markası Togg, T10X modeli için yeni bir renk duyurdu. 'Ayder' adı verilen Togg'un yeni rengi yeşil oldu.

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Şirketten yapılan açıklamada, "T10X’in yeni rengi Ayder ile tanışın. Karadeniz’in eşsiz yeşili, doğanın en güzel hali" ifadeleri kullanıldı.

2022 sonunda seri üretime giren, 2023'ün ilk çeyreğinde satışa sunulan Togg'un c-segment SUV modeli T10X'de bugüne kadar 6 renk seçeneği bulunuyordu.

Bunlar Gemlik mavisi, Anadolu kırmızısı, Kula grisi, Kapadokya beji, Oltu siyahı ve Pamukkale beyazı olarak açıklanıyordu.

Ayder yeşili ile birlikte yerli elektrikli otomobilin renk seçenek sayısı da 7'ye çıkmış oldu. Satışa çıktığı ilk yılında 20 bin adetlik satış rakamına ulaşan T10X, 2024'ün Ocak-Eylül döneminde ise 17 bin 49 adet satış rakamına ulaştı.