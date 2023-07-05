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12 Nisan 2023 tarihinde fiyatı resmen açıklanan ve ön sipariş ile Trumore uygulaması üzerinden satışlarına başlanan Türkiye'nin doğuştan elektrikli otomobili Togg'un fiyatlarında güncellemeye gidildi. Nisan ayında 953 bin TL'den başlayan T10X fiyatları %27 oranında artış gösterdi.

Yapılan yıl ortası zammı sonrası en düşük donanıma sahip Togg T10X'in fiyatı 1 milyon 207 bin TL'ye yükseldi. Zam haberi müşterilere gönderilen bir mail ile bildirildi.

İşte T10X'in tüm donanım seviyelerinin ve opsiyonların fiyatları...

T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.207.000 TL

T10X V2 RWD Standart Menzil: 1.307.000 TL

T10X V2 RWD Uzun Menzil: 1.537.000 TL V1 Lansman Özel Paketi: 20.000 TL V2 Lansman Özel Paketi: 30.000 TL Panaromik Cam Tavan: 25.000 TL Meridian Premium Ses Sistemi: 25.000 TL



"HAZİRAN AYINDA TESLİMİ PLANLANANLARDA ESKİ FİYAT GEÇERLİ OLACAK"

Şirketten yapılan açıklamada haziran ayı için teslimatı planlanan ancak işlemleri tamamlanmamış araçlar için eski fiyatların geçerli olacağı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Kullanıcımız,



Son dönemde küresel boyutta tedarik zincirinde yaşanan maliyet etkileri ve finansal gelişmelerin ülkemizde yerli üreticileri de etkilemeye başlaması nedeniyle biz de fiyatlarımızı düzenlemek durumunda kaldık.



Yeni fiyat listemiz 5 Temmuz 2023 tarihinden itibaren teslim edilecek akıllı cihazlarımız için geçerli olacaktır.



Teslimatının en geç Haziran ayında gerçekleşmesi planlanan ancak satış işlemleri tamamlanmamış siz kullanıcılarımızın T10X’lerinin fiyatı zamdan etkilenmeyecektir.

Konuyu bilginize sunarız."

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Haberi Hazırlayan : Cem Özenen