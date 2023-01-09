Togg'dan dünyada bir ilk daha!

Teknolojideki en son yeniliklerin ve ilklerin buluşma noktası olan CES 2023'te sergilediği Beyond X kapsülü ile tüm dikkatleri üzerine çeken Togg yeniliklerini açıklamayı sürdürüyor. Yerli marka, bu kez kullanıcıların mobilite deneyimini üst seviyeye taşıyacak teknoloji ürünlerinin duyurusunu yaptı.

Togg, dünyada türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını, Avalanche üzerine geliştirdi. Bu cüzdan ile kullanıcılar hareket halindeyken dijital varlıklarına erişme, bunları güvenli bir şekilde saklama ve aktarma dahil sınırsız sayıda kullanım senaryosuna sahip olacak.

NFT PAZARYERİ AKILLI CİHAZIN EKRANINDA

Bu ürünün yanı sıra Togg, kullanıcıların benzersiz dijital varlıkları erişebilecekleri bir NFT pazaryeri oluşturduğuna da açıkladı. Kullanıcılar, Togg NFT pazaryeri aracılığıyla akıllı cihazlarının ekranlarından NFT’leri görüntüleyebilecek ve kullanabilecekler. Bu NFT’ler özel bir ‘Sanat Modu’ ile kullanıcının ekranında yer alabilecek. Bu özelliklere ek olarak, Togg'un blok zinciri üzerindeki tedarik zinciri projesi de kullanıcıların cihazların servis geçmişine, değişen parçalarına ve ulaşım geçmişine kolaylıkla erişmelerini sağlayacak. Bu sayede de kullanıcılar cihazlarının bakım ve onarımı konusunda daha fazla şeffaflık ve kontrol sağlayacak.