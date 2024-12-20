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        Haberler Ekonomi Otomobil TOFAŞ'tan 295.2 milyon Euro'luk kredi anlaşması - Otomobil Haberleri

        TOFAŞ'tan 295.2 milyon Euro'luk kredi anlaşması

        Türk Otomobil Fabrikası AŞ (TOFAŞ), K0 model ticari araç yatırımı kapsamında 295 milyon 187 bin Euro'luk finansman sözleşmesi imzalandığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20.12.2024 - 11:44 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:44
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        TOFAŞ'a 295.2 milyon Euro'luk 'KO' kredisi
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        TOFAŞ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, kredi sözleşmesine ilişkin detaylar paylaşıldı.

        Açıklamada, "4 Kasım tarihli özel durum açıklamasında belirtilen K0 ticari araç sözleşmesiyle bağlantılı olarak, planlanan ilave yatırımlar ile 276 milyon avro olması beklenen yatırımın finansmanı için, BNP Paribas Fortis SA/NV ve ING BANK, A BRANCH OF ING-DIBA AG (SACE Lenders) ile sigorta maliyetleri dahil 295 milyon 187 bin 165,78 Euro tutarında İhracat Kredi Kurumu (ECA) kredisi sağlanmasına ilişkin sürdürülebilirlik bağlantılı kredi sözleşmesi imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Kredinin 31 Aralık'a kadar kullanılmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, vadesinin Aralık 2032'de dolacağı bildirildi.

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        Açıklamada, "6 ayda bir anapara ve faiz ödemeli kredinin tahmini kullanım takvimi ve ortalama vadesi dikkate alındığında, belirlenen sürdürülebilirlik performans göstergelerinin gerçekleşme durumuna bağlı olarak, yıllık toplam maliyeti 6 aylık Euribor + yüzde 2,27-2,37 aralığında olacaktır" denildi.

        Tofaş ve Stellantis arasında yapılan anlaşma kapsamında, Stellantis'in 5 markası için 'K0' adı verilen 1 tonluk hafif ticari araç ailesi üretimi Bursa'daki Tofaş fabrikasında kısa bir süre önce başlamıştı.

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