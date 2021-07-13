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Tofaş, 8’inci Sürdürülebilirlik Raporu'nu online olarak paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında temsil ettiği Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep, Ferrari ve Maserati markalarıyla 142 bin adet satış gerçekleştirerek, pazar payını yüzde 18.4’e yükselten şirket, Fiat markasıyla 2020 yılında otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarındaki ilk sıradaki yerini korudu.

Egea ailesi 225 milyon dolarlık yatırımla yenilenirken, aileye Cross modeli eklendi. Verilen bilgiye göre, Türkiye otomotiv ihracatının yüzde 13’ünü gerçekleştiren Tofaş, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük 10 sanayi kuruluşu arasında yer aldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, "2020 yılında başlayan Covid-19 salgınının tüm insanlık ve iş dünyası üzerinde eşi benzeri görülmemiş etkileri oldu. Dünya üzerinde milyarlarca insan fiziksel, duygusal ve finansal zorluk yaşadı. Pandemi sürecinden ülkemiz de büyük ölçüde etkilendi. Tofaş olarak başta çalışanlarımız olmak üzere, tüm paydaşlarımızın sağlığını korumayı, istihdamın korunmasını ve çalışan gelir kaybının önlenmesini önceliklendirirken, işimizin de sürekliliğini sağlayarak ekonomik değer yaratmaya devam ettik. Uzun yıllardır yatırım yaptığımız Ar-Ge, dijitalleşme ve inovasyon çalışmalarımız, bilgi birikimimiz ve çevik hareket etme kabiliyetimiz, bu zorlu dönemde bize büyük bir güç sağladı” dedi.

'ÜRETİMDE KAYNAK TÜKETİMİNİ AZALTIYORUZ'

Tofaş kültürü içerisinde tüm çalışanların için güvenli bir iş ortamı yaratmayı temel sorumluluk olarak kabul ettiklerine ve iş sağlığı ve güvenliğinde WCM (Dünya Klasında Üretim) kapsamında örnek fabrika olduklarına da değinen Eroldu, "Bu sorumluluk ile pandemi gerekliliklerine göre iş sağlığı güvenliği kurallarımızı güncelleyerek, koruyucu önlemler, uzaktan çalışma gibi hızla devreye alınan pek çok uygulama ile çalışanlarımızın hayatını güvenli hale getirmeyi hedefledik. Günümüzde toplumsal farkındalığın da arttığı bir diğer odak konumuz ise iklim krizi ve adaptasyon oldu. Sorumlu üretim ve tüketim anlayışı çerçevesinde doğal kaynak tüketimini ve atık oluşumunu azaltırken, geri kazanım oranlarımızı arttırıyoruz. Bu kapsamda 2024 yılı hedefimiz, 2011 baz yılına göre yüzde 33 emisyon azaltımı ve uzun vadede karbon nötr tesis olmak” bilgisini paylaştı.

'100'DEN FAZLA NESNELERİN İNTERNETİ PROJESİNİ DEVREYE ALDIK'

Cengiz Eroldu, üretim geleceğinin vazgeçilmezi olan dijital dönüşüm kapsamında, akıllı fabrika uygulamaları ve Tofaş mühendislerinin geliştirdiği algoritmalar sayesinde, Bursa’daki fabrikanın üretim kapasitesinin artırıldığını ve montaj hatlarını daha verimli hale getirdiklerine değindi.

Pandemi sürecinde müşteri hizmetlerini dijital kanallar ve e-ticaret odaklı sürdürdüklerini anlatan Eroldu, "Fiat Online ile dijital platform üzerinden araç satışına başladık. Bağlanabilir araç teknolojisiyle aracı ve sürücüyü birbirine bağlayan Fiat Yol Arkadaşım Connect hizmetimizle müşteri deneyimini farklı ve ayrıcalıklı bir boyuta taşımayı sürdürdük. Makine ve ekipmanlarımızdan aldığımız gerçek zamanlı veriler ile enerji ve üretim verimliliği sağladığımız 100’ün üzerinde “Nesnelerin İnterneti” projesini devreye alırken, 50’yi aşkın, ileri analitik, görüntü işleme, robotik süreç otomasyonu, ileri robotik ve cobot uygulaması ile süreçlerimizde verimlilik elde ettik" diye konuştu.

AR-GE'YE 10 MİLYON EURO YATIRIM

Tofaş Ar-Ge’nin FCA grubunun Avrupa’daki 2 büyük Ar Ge merkezinden biri olduğunun da altını çizen Eroldu, “Devam eden yatırımların yanı sıra ürün geliştirme yetkinliğimizi arttırmak amacıyla Ar-Ge Merkezimizde 10 milyon euroluk yeni test ekipmanları yatırımı yaptık. Tofaş Ar-Ge Merkezi, 2020 yılı içerisinde yoğun olarak Egea model ailesinin yenilenme faaliyetlerini yürütürken, FCA’nın Ar-Ge projelerine de destek vererek, mühendislik ihracatı da gerçekleştirdi. Yer aldığımız AB araştırma projeleri sayısı 26’ya çıkarken, Ar-Ge Merkezi faaliyetlerinde 23 patentle en fazla patent alan 7’nci şirket olduk. 2020 yılı içerisinde yenilikçi çalışmalarımız sonucunda, 36 adet yeni patent başvurusunu da gerçekleştirdik” diye konuştu.

'STELLANTİS İLE PERFORMANSIMIZI ARTIRACAĞIZ'

Eroldu, FCA ve PSA'nın birleşmesinden soğan Stellantis'e de değinerek, "FCA ve PSA gruplarının birleşme görüşmelerinin tamamlandı ve her iki şirketin yüzde 50 paya sahip olduğu “Stellantis” grubunun, Ocak 2021 itibarıyla kuruluşu gerçekleşti. Bu ortaklıkla yaratılan gücün, şirketlerin operasyonel ve sermaye verimliliğinin yanı sıra, büyüme ve teknoloji geliştirme kapasitesini artırması hedefleniyor. Tofaş olarak biz de yeni oluşumun yaratacağı sinerji ve artı değerlerle, gücümüzü ve performansımızı arttırmaya odaklanacağız” ifadelerini kullandı.