Şiddetli sağanak yolu kapattı!
Şırnak'ta şiddetli sağanak ve dolu cadde ve sokakları göle çevirdi. Kentte Şırnak-Cizre kara yolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Bölgede ayrıca bazı derelerde taşkınlar meydana geldi
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Şırnak'ta sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
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AA'da yer alan habere göre kent merkezi, belde ve bağlı köylerde etkili olan sağanağın ardından başlayan dolu yağışıyla cadde ve sokaklar beyaza büründü, dolu taneleri park halindeki araçların üzerinde birikti.
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Merkeze bağlı Kumçatı beldesinde Resor Deresi'nin sağanak nedeniyle taşması sonucu Şırnak-Cizre kara yolu yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı. Araçlar yolda uzun kuyruk oluşturdu.
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Kumçatı Belediyesi ekiplerinin, derenin taşması nedeniyle biriken taşları iş makineleriyle temizlemesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
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