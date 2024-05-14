Icardi'ye sürpriz talip!
Galatasaray'da son haftalarda attığı gollerle sarı-kırmızılıların şampiyonluk yürüyüşünde büyük rol oynayan Mauro Icardi'ye sürpriz bir talip çıktı.
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Galatasaray'da 2 sezondur sergilediği performansla taraftarın sevgili haline gelen Mauro Icardi hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.
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Son haftalarda attığı gollerle sarı-kırmızılıları zirvede tutan Arjantinli forvet için İtalya'dan transfer iddiası geldi.
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La Provincia'da yer alan habere göre, 21 yıl aradan sonra Serie A'ya yükselen ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Como, Icardi'yi listesine aldı.
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Arjantinli yıldızın, Como Gölü kıyısında aktif yatırımları olduğu hatırlatılırken, bu nedenle Icardi'nin İtalya'ya dönebileceği ifade edildi.
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Öte yandan Como'nun hücumdaki diğer adaylarının Leicester City'den Jamie Vardy ile bonservisi Inter'de bulunan ve bu sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçiren Joaquin Correa olduğu belirtildi.
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45 MAÇTA 42 GOL KATKISI!
Galatasaray'da bu sezon 45 maçta foram giyen Mauro Icardi, 30 gol atıp 12 de asist yaptı.
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31 yaşındaki Arjantinli yıldızın sarı-kırmızılı takım ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.