İstanbul'da feci kaza, dün sabah saatlerinde, Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, geri giden kamyonet sürücüsü sokak ortasında yürüyen kadını fark etmeyerek çarptı.

"ARABAYI DURDURDUK VE KADINI ALTINDAN ÇIKARDIK"

Kamyonetin altında kalan kadının yardımına koştuğunu söyleyen Edip Kaymaz, "Sokakta vurdu ve altına aldı. Yaşlı bir kadındı. Caddenin ortasında gidiyordu. Şoför de fark edemedi. Kadın bağırdı. Ben içerideydim koşana kadar cadde ortasına kadar götürdü. Arabayı durdurduk ve kadını altından çıkardık. Daha sonra ambulans aldı, götürdü. Durumu iyiydi. Konuşuyordu, bize cevap veriyordu" dedi.