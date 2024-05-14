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Bingöl'ün Solhan ilçesi Yenidal köyü kırsalında yer altından seslerin geldiğine ilişkin görüntüler, sosyal medyada ‘büyük bir depremin habercisi’ olduğu iddiasıyla birçok kez paylaşıldı.

AFAD TARAFINDAN İNCELEME YAPILDI DHA'da yer alan habere göre görüntülerde topraktan çıkan sesler duyulurken, köylülerin ihbarıyla AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede inceleme yapıldı.

UZMAN EKİP TALEP EDİLDİ İncelemelerde zehirli bir gaz bulgusuna rastlanmadığı tespit edilirken, bölgedeki durumun daha detaylı araştırılması için ekipman ve uzman ekip talep edildiği öğrenildi. REKLAM

PROF. DR. GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA Sosyal medya platformu X’te bir kullanıcının görüntüyü paylaşarak etiketlediği Prof. Dr. Naci Görür de görüntülere ilişkin açıklamada bulundu.

"BU SES KAYALARIN KIRILMASI DEĞİL" Görür açıklamasında, “Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebini incelemeden uzaktan tespit etmek zor. Benim senin kaydından tahmin ettiğim kadarıyla, bu ses yerin derinliklerinde kayaların kırılmasına veya sürtünmesine işaret etmiyor.

"SES, GAZ ÇIKIŞINI ANDIRIYOR" Sanki geniş bir yüzeyden gaz çıkışını andırıyor. Özellikle deprem bölgelerinde topraktan çeşitli gazlar ve özellikle radon gazı çıkar. Sanki ses, gaz çıkışını andırıyor. Dediğim gibi, benim izlediğim videoda. Sevgiyle” yanıtını verdi.