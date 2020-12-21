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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF),İzmir Kemalpaşa'da kurulu Verimli Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, muhammen bedeli 12.7 milyon lira olarak belirlenen işletmenin ihalesi 2 Şubat 2021'de yapılacak. İhaleye 1 Şubat 2021 tarihine kadar teklif verilebilecek.

Verimli Plastik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 9,200 m2 alanlı taşınmazın 795,335/920,084 hissesi ile taşınmazda bulunan 23 kalem menkulden oluşuyor.