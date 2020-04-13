Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( TMSF) Dumankaya Grubu şirketlerine ait 86 adet taşınmazın satışı için ihale açtığını duyurdu.

TMSF internet sitesinde yer alan duyuruda, Uniplast Plastik Yapı Elemanları, Milsan Demirçekme, Dumankaya İnşaat ve

Dumankaya Otomotiv şirketlerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların 09.04.2020-20.04.2020 aralığında teklif toplama

usulü ile ayrı ayrı ihale edilmek sureti ile satışlarının yapılacağı belirtildi.