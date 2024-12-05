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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TİSK kurumsal sosyal sorumluluk ödülleri sahiplerini buldu - İş-Yaşam Haberleri

        TİSK kurumsal sosyal sorumluluk ödülleri sahiplerini buldu

        Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) kurumsal sosyal sorumluluk alanında gerçekleştirdiği Ortak Yarınlar Ödül Programı'nda ödüller sahipleriyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 14:06 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:06
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        Kurumsal sosyal sorumluluk ödülleri sahiplerini buldu
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        TİSK'in “Ortak Yarınlar Birlikte Mümkün” anlayışı ile düzenlenen program, bu sene “Çalışma Hayatının Geleceği” ana temasıyla düzenlendi.

        20 BİNİN ÜZERİNDE HALK OYU

        Ödüller, 4 Aralık 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın da katılımıyla gerçekleşen törende sahiplerini buldu.

        Finalist projeler iş, spor, basın ve akademi dünyasından birçok değerli ismin yer aldığı bir jüri tarafından oylandı. Ayrıca finalist projeler halk oylamasına da sunuldu. 26-30 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşen oylamada 20.000’den fazla halk oyu kullanıldı.

        Program, bu yıl da gönüllülük esasıyla kurumlara sosyal sorumluluk alanında anlamlı bir etki yaratma fırsatı daha sundu.

        Kurumlar, Tohum Eğitim, Kültür ve Doğa Derneği ve TİSK iş birliğinde hayata geçirilen “Yeşile Ortak Ol” kampanyasına yaptıkları fidan bağışlarıyla çevresel sürdürülebilirliğe destek verdi. Çanakkale’de, Cumhuriyet’in 100. yılında oluşturulan Ortak Yarınlar Hatıra Ormanı’nda dikilen fidanlar, sadece bugünün değil, geleceğin de yeşil mirasına değerli bir katkı sağladı.

        ORTAK YARINLAR 2024'TE ÖDÜL KAZANANLAR ŞU ŞEKİLDE OLDU:

        Kategori Adı Kurum Adı Proje Adı
        Kadınlar için Fayda Yaratanlar Denizli Sanayi Odası DS0- E-İhracat ve İhracat İstihbarat Akademi Projesi
        Ditaş Denizcilik Masmavi Denizler Seni Bekliyor-Kadın Denizci Gelişim Programı
        Otokoç Otomotiv Cam Tavan Arabada Güzel
        Gençlerin Yolunu Açanlar Alarko Holding Geleceğe Yön Verenler
        Borçelik Çelik Sanayii-Borçelik Teknik Akademi Meslek Lisesi Varsa Gelecek Var
        Türk Eğitim Derneği Access Projesi
        Sosyal Uyum Abdi İbrahim Abdi İbrahim Vakfı İyilik Evi
        Koç Holding Eğitime Destek Projesi-Umut Kent
        Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı-Cerebral Palsy Türkiye Kutup Yıldızları
        İşimizin Yarını Çimsa G-Localization
        Siemens Siemens İş Gücü Dönüşüm Projesi
        Temsa NEXTGEN MBA
        Dijitalleşme Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş. Digital interface for Infrastructure Management(Altyapı Yönetimi için Dijital Arayüz)
        Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Dijital Dönüşüm Merkezi
        KoçSistem Kal-Dijital Ekip Arkadaşı
        Jüri Özel Ödülü Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi( Women Up)
        Tohum Eğitim, Kültür Doğa Derneği TİSK İş Birliğinde Yeşile Ortak Ol Kampanyası
        Yeşil Dönüşüm Assan Panel Yeni Besil Biyobazlı Poliüretan Dolgulu Sandviç Panel Teknolojisi
        Batıçim Yeşil Çimento Ürününün, CO2 Azaltımı ile Enerji, Klinker ve Kömür Tasarrufu
        Mercedes- Benz Türk A.Ş BIOHARMONY-Yağ Yiyen Bakteriler
        İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Ödülü Karsan Yalnız Çalışanlar için Dijital İş Güvenliği Yönetimi
        OTOKAR Otokar'ı Geleceğe Hazırlıyoruz-Güvenlik Kültürü ve Proses İyileştirmeleri
        Yünsa Yapay Zeka ve Otomasyon Sistemi İle İş Kazası Risklerinin Eliminasyonu
        Birlikte Mümkün Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Dijital Gelişim Ofisi
        Coşkunöz Eğitim Vakfı CEVHER Hibe Programı
        GEBKİM OSB LCAMP(Öğrenici Merkezli İleri Üretim Platformu)
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