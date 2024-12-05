TİSK kurumsal sosyal sorumluluk ödülleri sahiplerini buldu

TİSK'in “Ortak Yarınlar Birlikte Mümkün” anlayışı ile düzenlenen program, bu sene “Çalışma Hayatının Geleceği” ana temasıyla düzenlendi.

Ödüller, 4 Aralık 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın da katılımıyla gerçekleşen törende sahiplerini buldu.

Finalist projeler iş, spor, basın ve akademi dünyasından birçok değerli ismin yer aldığı bir jüri tarafından oylandı. Ayrıca finalist projeler halk oylamasına da sunuldu. 26-30 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleşen oylamada 20.000’den fazla halk oyu kullanıldı.

Program, bu yıl da gönüllülük esasıyla kurumlara sosyal sorumluluk alanında anlamlı bir etki yaratma fırsatı daha sundu.