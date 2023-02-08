Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 10 ili etkileyen depremin ardından harekete geçen kulüpler, statlarını ve tesislerini yardım toplama merkezine dönüştürürken Fenerbahçe'nin bir yardım tırının yağmalandığı iddiası gündeme gelmişti.

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, A Spor canlı yayınına katılarak, yağmalama haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Gebetaş, "Stadyumdan yola çıkarak deprem bölgesine gönderdiğimiz tırların yağmalandığına yönelik iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.