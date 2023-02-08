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Tır yağmalama iddiasına Fenerbahçe yöneticisi Can Gebetaş'tan yanıt

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 10 ili etkileyen depremin ardından harekete geçen kulüplerden olan Fenerbahçe'nin bölgeye gönderdiği yardım tırının yağmalandığı iddiasına yalanlama geldi. Fenerbahçe yöneticisi Can Gebetaş bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu

Giriş: 08.02.2023 - 22:50 | Güncelleme: ABONE OL
Tır yağmalama iddiasına Fenerbahçe yöneticisi Can Gebetaş'tan yanıt
HABERTURK.COM

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde 10 ili etkileyen depremin ardından harekete geçen kulüpler, statlarını ve tesislerini yardım toplama merkezine dönüştürürken Fenerbahçe'nin bir yardım tırının yağmalandığı iddiası gündeme gelmişti.

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Kurumsal İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş, A Spor canlı yayınına katılarak, yağmalama haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Gebetaş, "Stadyumdan yola çıkarak deprem bölgesine gönderdiğimiz tırların yağmalandığına yönelik iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor" ifadelerini kullandı.

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