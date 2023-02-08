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Haberler Gündem Enkaz altındaki 5yaşındaki Yağmur herkesi ağlattı: “Çok üşüyorum baba”

Enkaz altındaki 5 yaşındaki Yağmur herkesi ağlattı: “Çok üşüyorum baba”

Türkiye’yi büyük üzüntüye boğan deprem bölgesinde enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur’un babası ve kurtarma ekipleriyle konuşması herkesi ağlattı. “Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu. Anneanneme gitmek istiyorum baba” diyen 5 yaşındaki Yağmur kurtarılarak babasına kavuştu. Dün gece Yağmur'un kurtarıldığı Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığının eksi 4 dereceye kadar düştüğü öğrenildi.

Giriş: 08.02.2023 - 12:21 | Güncelleme: ABONE OL
Enkaz altındaki 5yaşındaki Yağmur herkesi ağlattı: “Çok üşüyorum baba”
İHA

Kurtarma ekipleri 10 ildeki enkaz alanlarında seferber olmuş durumda. Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur kurtarma ekiplerince yaşam üçgeninden çıkarıldı. Babasının başında sürekli moral verdiği küçük Yağmur, “Çok üşüyorum baba” demesiyle izleyenlerin yüreğini burktu.”Anneanneme gitmek istiyorum, ellerim bembeyaz oldu” baba diyen Yağmur’a yanıbaşındaki babası destek verdi. Babası, “Deliği açtılar, yaklaştılar sana Yağmur, koltuğun oradalar. Deldiler. Sana soğuk gelmesin diye rüzgarı kesiyorum” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve kurtarma ekiplerince çıkarılan Yağmur’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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