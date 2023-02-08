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İsviçre'den gelen yardım gönüllüsü 3 yaşındaki çocuğu sakinleştirdi

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremin ardından İsviçre'den Hatay'a gelen yardım gönüllüsü, annesinin kucağında ağlayan çocuğu sakinleştirerek uyumasını sağladı

Giriş: 08.02.2023 - 16:20 | Güncelleme: ABONE OL
İsviçre'den gelen gönüllü 3 yaşındaki çocuğu böyle uyuttu
İsviçre'den gelen gönüllü 3 yaşındaki çocuğu böyle uyuttu
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AA

İsviçre merkezli yardım derneğinden 6 kişi, hava yoluyla Adana'ya ulaştıktan sonra kara yoluyla Hatay'a geçti.

AA'nın haberine göre dernek üyelerinden 34 yaşındaki Bosna Hersek asıllı İsviçre vatandaşı Adnan Ali, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki 600 Konut Yapı Kooperatifi'nin enkazında arama çalışmalarına katıldı.

SAKİNLEŞTİRİP UYUTTUKTAN SONRA ANNESİNE VERDİ

Ali, bu sırada iki gün önce annesiyle enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Aslı'nın, annesinin kucağında devamlı ağladığını gördü.

Babası ve kardeşi enkaz altında olan çocuğu annesinden alan Ali, onu kucağında bir süre sallayarak sakinleştirip uyutarak annesine verdi.

"SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIM"

Evli ve 3 çocuk babası Adnan Ali, dedesinin Türk olduğunu, atalarının Konya'dan önce Bosna Hersek'e, oradan da İsviçre'ye gittiğini söyledi.

Yardım için geldikleri kentte Türk Kızılay ekipleriyle çalışmalara katıldığını belirten Ali, enkaz yakınında bir kadının çocuğu ile zor durumda kaldığını görünce müdahale etmeye karar verdiğini dile getirdi.

Ali, "Çocuğu gördüm, kendi çocuğumu hissettiğim gibi elime aldım. Sakinleştirmeye çalıştım" dedi.

"AKLIMA KENDİ ÇOCUKLARIM GELDİ, DUYGULANDIM"

Dönüş için plan yapmadıklarını, bilet almadıklarını aktaran Ali, ellerinden gelen yardımı yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

Adnan Ali, enkazdan duydukları sesin sahibinin, Aslı'nın ablası olabileceğini belirterek, "Bu durumda aklıma kendi çocuklarım geldi. O yüzden biraz daha zor oldu, duygulandım" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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