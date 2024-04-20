TikTok yasağı, ABD Temsilciler Meclisi’nden geçti

ABD Temsilciler Meclisi, sosyal medya platformu TikTok’un ülkede tamamen yasaklanmasını sağlayabilecek yasa tasarısını kabul etti.

Bugün yapılan oylamada, Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu sosyal medya platformunun ABD’deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda yasaklanmasını içeren yasa tasarısı 360’a karşı 58 oyla kabul edildi. ABD Senatosu’nun tasarıyı gelecek hafta oylaması bekleniyor.

Tasarıyı hazırlayan Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Michael McCaul, “Bu yasa tasarısı Amerikalıları ve özellikle de Amerikalı çocukları TikTok uygulamasındaki Çin propagandasının kötü etkisinden korumakta. Bu uygulama Amerikalıların telefonlarında casus balonu” dedi.

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BİDEN İMZALAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

ABD Başkanı Joe Biden tasarıyı imzalarsa TikTok’un satılması için ByteDance’e 270 gün tanınacak. Biden, satışta ilerleme kaydedildiğini görürse bu süreyi 90 gün daha uzatabilecek.

ABD Başkanı Biden geçen ay yaptığı açıklamada tasarının kabul edilmesi halinde imzalayacağını duyurmuştu.

TikTok tarafından bu hafta başında yapılan açıklamadaysa “170 milyon ABD’linin ifade özgürlüğünü ayaklar altına alacak, 7 milyon işletmeye zarar verecek ve ABD ekonomisine yılda 24 milyar dolar katkıda bulunan bir platformu kapatacak bir yasak tasarısını bir kez daha araya sıkıştırmak için önemli dış ve insani yardım kılıfını kullanması talihsiz bir durumdur“ ifadeleri kullanılmıştı.