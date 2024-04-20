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        Haberler Dünya Amerika ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95 milyar dolarlık yardımı onayladı

        ABD Temsilciler Meclisi, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95 milyar dolarlık yardımı onayladı

        ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yönelik 95 milyar dolarlık yardım kabul edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 22:06 Güncelleme: 20.04.2024 - 23:51
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        Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardım onaylandı
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        Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Kiev yönetiminin Rusya'ya karşı verdiği savaşta, stoklarının erimek üzere olduğu bir dönemde, 6 aylık siyasi çıkmazı sonlandırarak, İsrail ve Tayvan yardımlarıyla 95 milyar doları bulan tasarıyı onayladı.

        Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi başkanı Mike Johnson, Demokratlarla hareket ederek, kendi partisindeki itiraz oylarını bastırırken, yasa tasarısı iki partinin desteğiyle 122 ret oyuna karşın 311 evet oyuyla kabul edildi.

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        ABD Başkanı Joe Biden ve Demokratların çoğunluğundaki Senatonun da söz konusu yardım paketini muhtemelen salı günü onaylaması bekleniyor.

        Temsilciler Meclisinden geçen 95 milyar dolarlık paket, 61 milyar dolarlık Ukrayna yardımının dışında, İsrail'e 26 ve Hint-Pasifik bölgesinin (Tayvan) güvenliğine 8 milyar dolar yardım yapılmasını da içeriyor.

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        İsrail'e ayrılan 26 milyar dolarlık paketin içindeki 9 milyar dolarlık bölümün Gazze dahil çeşitli savaş bölgelerinde kullanılmak üzere insani yardımlara ayrılması öngörülüyor.

        YARDIM PAKETİ RUS VARLIKLARINI DA İLGİLENDİRİYOR

        Temsilciler Meclisinden geçen Ukrayna'ya yönelik dış yarım paketinde, ABD bankalarında bulunan milyarlarca dolar değerindeki Rus varlıklarına el konulması ve Ukrayna'nın yeniden inşası için kullanılması yönünde maddeler de yer aldı.

        Mecliste aylardır bekletilen dış yardım paketinin bir parçası olan REPO Yasası'nın bugünkü diğer yardım paketleriyle onaylanması, Rusya'nın tamamı 300 milyar doları bulan dondurulmuş varlıklarından ABD bankalarındaki 6 milyar dolarlık kısmının, Ukrayna için harcanmasının önünü açtı.

        Yardım paketlerinin Senato ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından da onaylanması durumunda, ABD bankalarına, dondurulmuş Rus varlıklarını Ukrayna için özel bir fona aktarma yetkisi verecek.

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        2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından sonra G7 ülkeleri ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya, ortak kararla, Rusya'nın bu ülkelerde bulunan 300 milyar dolar varlığını dondurmuştu.

        ZELENSKİY'DEN TEŞEKKÜR

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna’ya yapılacak yardımların ABD Temsilciler Meclisi’nde onaylanmasına teşekkür etti. Zelenskiy attığı tweet’te tasarının, "savaşın genişlemesini önleyeceğini, binlerce insanın hayatını kurtaracağını ve her iki ulusun da güçlenmesini sağlayacağını” savundu.

        BIDEN'DAN BAĞIMSIZ TASARILARA DESTEK

        ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson tarafından sunulan yardım tasarısına destek verdiğini belirtmişti.

        Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail ve Ukrayna'ya kritik desteği sağlayacak, aynı zamanda Gazze'deki Filistinlilere insani yardım temin edecek ve Hint-Pasifik bölgesinde güvenlik ve istikrarı güçlendirecek bu paketi güçlü şekilde destekliyorum." ifadesini kullanmıştı.

        Biden, tasarıyı Kongreden geçip masasına geldiği anda hızlıca imzalayacağını bildirmişti.

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        #ABD Temsilciler Meclisi
        #İsraile yardım
        #Ukrayna yardım
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