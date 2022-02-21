TikTok Türkiye’den ne kadar kazandı?

Dünya genelinde 1 milyarı aşan aylık aktif kullanıcı sayısı ile son yılların en popüler sosyal paylaşım platformu haline gelen TikTok’un Türkiye’den elde ettiği gelir belli oldu. 2021 yılında Google’ı tahtından ederek, dünyanın en çok ziyaret edilen internet sitesi ünvanını kazanan TikTok’un yetkilileri, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu üyelerinin sorularını yanıtladı.

Verilen yanıtlara göre, 2021 ilk yarısı Türkiye'de 113 resmi kaldırma talebi alındı ve bu talepler doğrultusunda topluluk kurallarını ihlal ettiği için 16, yasaları ihlal ettiği içinse 250 içerik kaldırıldı.

İSTANBUL’DA 100 ÇALIŞANI VAR

Haziran 2021 ile Aralık 2021 arasında 113 erişim engelleme talebi alındı; büyük bir kısmı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Erişim Sağlayıcıları Birliği (ESB) tarafından yapılan bu talepler sonucunda, 200 video ve 18 hesaba erişim kısıtlandı; söz konusu dönemde 15 bireysel talep alındı ve bu talepler sonucunda da 18 videoya erişim kısıtlandı.

"TikTok için Türkiye kilit pazar" ifadelerini kullanan TikTok yetkilileri, şirketin Türkiye’de İstanbul merkezli çalışan 100'ü aşkın personelinin bulunduğunu belirtti.

93 MİLYON TL DİJİTAL HİZMET VERGİSİ ÖDEDİ

TikTok yetkilileri, Türkiye’de ödemekle yükümlü oldukları tüm vergileri ödediklerini, 2021 yılında 92.9 milyon TL'lik Dijital Hizmet Vergisi ile ayrıca yerli 9 müşterilerin TikTok'a yaptıkları ödemelerin KDV ve Stopaj vergilerinin de ödendiğini ifade etti.

Hatırlanacağı üzere Türkiye’de dijital ortamda sunulan hizmetlerin vergilendirilmesini amaçlayan “Dijital Hizmet Vergisi” 1 Mart 2020’den itibaren yürürlüğe girmişti.

2021'DE TÜRKİYE’DEN 1.2 MİLYAR TL KAZANDI

Esas olarak global ölçekte faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin Türkiye kaynaklı gelirlerini vergilendirmeyi hedefleyen bu yeni vergi ile dijital ortamda sunulan reklamlar, her türlü dijital içerik satışları ve dijital platform işletilmesinden elde edilen hasılat yüzde 7.5 oranında Dijital Hizmet Vergisi’ne tabi olmuştu. Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon TL’den ve dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Euro’dan az olan işletmeler bu vergiden muaf tutulmuştu.

TikTok yetkililerinin TBMM’ye verdiği bilgiye göre kısa video odaklı paylaşım platformu 2021 yılında Türkiye’de 92.9 milyon TL'lik Dijital Hizmet Vergisi ödedi. Bu rakam esas alındığında TikTok’un Türkiye’deki faaliyetlerinden elde ettiği toplam gelirin de 1 milyar 239 milyon TL olduğu ortaya çıkmış oldu.

TÜRKİYE'DE 26.5 MİLYON KULLANICI

TikTok'un sahibi olan ByteDance'ın 2021 yılında küresel gelirleri ise bir önceki yıla göre yüzde 70 artışla 58 milyar dolar olmuştu. Pekin merkezli şirketin 2020 yılı cirosu ise 34.3 milyar dolar seviyesindeydi.

Dünya genelinde 1 milyar aylık aktif kullanıcı sayısını aşan TikTok'ta Türkiye'den 26.5 milyon kullanıcı bulunuyor. Bu sayı ile Türkiye dünyada en çok TikTok kullanıcısı olan 9. ülke konumunda.