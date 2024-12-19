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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam THY Santiago seferlerine başladı - İş-Yaşam Haberleri

        THY Santiago seferlerine başladı

        Dünyanın en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY) Güney Amerika'da Şili'nin başkenti Santiago uçuşlarına başladı. Havayolu şirketi Santiago seferler ile birlikte uçuş ağındaki ülke sayısını da 131'e yükseltti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 20:56 Güncelleme: 19.12.2024 - 20:56
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        THY Santiago seferlerine başladı
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        THY’nin Amerika Kıtası’nda hizmet verdiği 10’ncu ülke olan Şili’ye ilk sefer bugün gerçekleşti. Seferler İstanbul'dan Santiago'ya, Sao Paulo aktarmalı olarak haftada 4 frekans olarak gerçekleştirilecek. Küresel uçuş ağına önemli katkı sağlaması beklenen Santiago hattıyla birlikte THY’nin Amerika kıtasındaki toplam destinasyon sayısı 26'ya yükseldi. Yolcular 31 Mart 2025 tarihine kadar İstanbul’dan Santiago’ya 1099 USD’den, Santiago’dan İstanbul’a ise 999 USD’den seyahat edebilecek.

        "YOLCULARIMIZ ŞİLİ’NİN GÜZELLİKLERİNİ KEŞFETME İMKANI OLACAK"

        İlk sefer nedeniyle Şili’nin başkenti Santiago Havalimanı’nda düzenlenen törende açıklamalarda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak kıtaları ve kültürleri birbirine bağlamaya devam ediyoruz. Santiago seferlerinin başlaması, seyahat severlere benzersiz bağlantı seçenekleri sunma taahhüdümüzü bir kez daha ortaya koyuyor. Yolcularımıza Türk misafirperverliğiyle Şili'yi ve bölgenin diğer güzelliklerini keşfetme imkânı sunuyoruz. Bu uçuşlar sadece ticaret ve turizme katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda iki ülke arasındaki kültürel etkileşimi de artıracak" dedi.

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