THY'de yeni atama kararları

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THY'den yapılan açıklamada, 7 Ekim 2016 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kurulan Kargo'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı makamına atanan Turhan Özen'in, 7 yılı aşan başarılı çalışma döneminin ardından kariyerini Ortaklık dışında sürdürme kararı aldığı ve görevini 1 Ocak 2024 itibarıyla Ali Türk’e devredeceği belirtildi.

THY'ye tedarik zinciri yönetimi ve lojistik sektörlerinde 25 yılı aşkın tecrübeyle katılan Özen’in döneminde Ortaklığın hava kargo markası Turkish Cargo'nun gelirlerini ve global pazar payını önemli ölçüde artırdığı, 2022 başlarında Avrupa'nın en büyük hava kargo tesisi olan SmartIst’e taşınan Turkish Cargo'nun, bu dönemde müşteri odaklılık, hizmet kalitesi ve ürün yelpazesinde önemli gelişmeler kaydettiği aktarıldı.

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Açıklamada, 1 Ocak itibarıyla Kargo'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini ifa edecek Ali Türk'ün, İTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitede Executive MBA programını tamamladığı, 2011'de katıldığı THY A.O'da 2012'de Kargo Başkanı olarak görevine devam ettiği belirtildi.

Türk'ün Mayıs 2016’da Turkcell'de çalışmaya başladığı, Mart 2017’den Aralık 2023'e kadar Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Ortaklığın organizasyonel yapılanmasında Genel Müdür (Ticari) Yardımcılığının, Genel Müdür (Operasyon) Yardımcılığına tadil edilmesine karar verildiği, bu kararla birlikte Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı olarak görev yapan Kerem Sarp'ın Ajet Hava Taşımacılığı A.Ş'nin Genel Müdürlüğü görevinin devam etmesine, Mehmet Akif Konar'ın Genel Müdür (Operasyon) Yardımcısı olarak istihdam edilmesine karar verildiği belirtildi.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini İTÜ'de İşletme Mühendisliği alanında tamamlayarak profesyonel iş hayatına 1995'te başlayan Konar'ın 2004-2021 yıllarında THY A.O'da görev yaptığı kaydedildi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.