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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şirketler THY'den ücretli internet hizmeti - İş-Yaşam Haberleri

        THY'den ücretli internet hizmeti

        Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarında uçak içi ücretli internet hizmetinin başladığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 00:59 Güncelleme: 24.01.2024 - 00:59
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        THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt içi uçuşlarda sizlere internet imkanını sunmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

        Uçuş boyunca internet hizmeti almak isteyen THY yolcuları, sınırsız mesajlaşma paketini 150 lira, sınırsız internet paketini ise 350 lira ücret karşılığında satın alabilecek.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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