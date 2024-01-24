THY'den ücretli internet hizmeti
Türk Hava Yolları (THY), yurt içi uçuşlarında uçak içi ücretli internet hizmetinin başladığını duyurdu
Giriş: 24.01.2024 - 00:59 Güncelleme: 24.01.2024 - 00:59
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurt içi uçuşlarda sizlere internet imkanını sunmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.
Uçuş boyunca internet hizmeti almak isteyen THY yolcuları, sınırsız mesajlaşma paketini 150 lira, sınırsız internet paketini ise 350 lira ücret karşılığında satın alabilecek.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.