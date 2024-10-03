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        Haberler Ekonomi Turizm The Land of Legends ve Nickelodeon'dan iş birliği - Turizm Haberleri

        The Land of Legends ve Nickelodeon'dan iş birliği

        The Land of Legends, 15 Ocak 2025'te kapılarını Türkiye'nin ilk Nickelodeon Land'i ile ilk ve tek Nickelodeon Hotels & Resorts'una açacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 14:31 Güncelleme: 03.10.2024 - 14:31
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        The Land of Legends ve Nickelodeon'dan iş birliği
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        Nickelodeon Land ve Nickelodeon Hotels & Resorts Antalya, The Land of Legends'ta açılacak.

        15 Ocak 2025’te açılacak olan Nickelodeon Land üç alandan oluşuyor: Sünger Bob Kare Şort’tan su altında Bikini Bottom; Star Trek: Prodigy'ye dayanan galaksiler arası Star Trek: Wild Galaxy ve açık havada Adventure Bay PAW Patrol.

        Nickelodeon Hotels & Resorts'ta odalar, 5 konsept temadan birini (DORA, PAW Patrol, Sünger Bob Kare Şort, Ninja Kaplumbağalar ve Star Trek) yansıtacak şekilde tasarlandı.

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