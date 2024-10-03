Annesi öldü, babası ve kendisi yaralı! Şampiyonu kahreden kaza!
Kütahya'da, otomobilin takla attığı kazada 62 yaşındaki Nilgün Sarı hayatını kaybetti, 66 yaşındaki aracı kullanan eşi Ahmet Dursun Sarı ile bedensel engelli bilek güreşi Türkiye ve Avrupa şampiyonu, 18 yaşındaki kızları Asude Sarı yaralandı
Kütahya'da kaza, gece yarısı sıralarında Tavşanlı ilçesi Beyköy kavşağında meydana geldi. Ahmet Dursun Sarı’nın (66) kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkıp takla attı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
ÜÇ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak çıkardığı Ahmet Dursun Sarı, eşi Nilgün Sarı (62) ve kızları Asude Sarı (18) ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ANNESİ KURTARILAMADI
Tedaviye alınan Nilgün Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ENGELLİLER AVRUPA SAĞ VE SOL KOL ŞAMPİYONU
Asude Sarı’nın, Türkiye Engelliler Bilek Güreşi Bedensel Engelli kategorisinde 23 yaş altı açık sıklet sağ ve sol bilek Türkiye birincisi ve Avrupa Şampiyonu olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.