TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlıyor

REKLAM advertisement1

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan fiziksel saldırının yankıları sürüyor. Bu skandal sonrasında Türk futbol kamuoyu teyakkuza geçerken TFF de olağanüstü toplantılarına devam ediyor. Dün yapılan açıklamayla ligleri süresiz erteleyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Halil Umut Meler bizim için sadece bir hakem değil, uluslararası arenada kendisiyle gurur duyduğumuz bir hakemimiz. İyi bir aile babası ve iyi bir insan. Bugün konuşacağımız hiçbir şey, hakemimiz zalimce tekmelenirken iki eli başında yerde sürüklendiği fotoğraftan daha fazla şey söyleyemez. Halil Umut Meler çok şükür iyileşiyor. Bildiğiniz gibi taburcu oldu. 12 günlük bebeği Ege ile ailesine kavuşuyor. Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın."

REKLAM "EK YAPTIRIMLAR GETİRECEĞİZ" "Yaklaşık 2 yıl önce başladığımız görevimizde futbol değerini düşüren tüm unsurları tespit etmiştik. Teşhis belliydi ve hemen tedaviye başladık. Bu süreçte reform yaparak bütün konulara müdahil olmaya başladık. O gün nasıl Türk futbol ailesiyle birlik beraberlik içinde tek vücut olduysak bugün de kısır tartışmaları bir kenara bırakıp tek vücut olma zamanı olayın sorumluluk hakkında Türk adaleti gereğini yapmıştır. Bizim yapmamıza gereken şey ise TFF olarak hukuk müşavirliği olayla ilgili sevklerini dün yapmıştır. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu yarın gereğini yaparak perşembe günü de kararını açıklayacaktır. Yine diğer konumuz disiplin talimatlarımızda devre arasında gerekli değişiklikleri yapma konusunda karar aldık. Bu gibi olayların tekrarının olmaması için hak mahrumiyeti ve paraya ek olarak ilave yaptırım getirmeyi planlıyoruz. Bunun dışında dün Ankara’da ziyaretten sonra ilgili bakanlıklarımızla görüşmelerimizde de hemfikir olduğu üzere 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu’nda gerekli değişikliklerin yapılmasında paydaşlar olarak TFF de yerini alacak. Ayrıca medyada futbol atmosferine etki edecek yayınlarla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile ilgili işbirliği de artarak devam edecektir" "LİGLER 19 ARALIK'TA BAŞLAYACAK"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, liglerin başlangıç tarihini de duyurarak, "Tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelenmesi kararını almıştık. Bugün aldığımız kararla 19 Aralık Salı günü tüm ligler yeniden başlayacak" dedi. Büyükekşi ayrıca, ertelenen 16. hafta maçlarının 10 Ocak haftasında oynanacağını da sözlerine ekleyip, "Alt liglerdeki maçların programı da internet sayfamızda yayınlanacak. Lig, gelecek hafta normal programında devam edecek" ifadesini kullandı. ANKARAGÜCÜ'NE NE CEZA VERİLECEK? Büyükekşi, Ankaragücü'nün küme düşürüleceği yönündeki iddialara da cevap vererek, "TFF'nin kurulları var. PFDK ve Tahkim Kurulu... TFF Hukuk Kurulu Başkanı her hafta maçlar oynandıktan sonra ceza kuruluna sevkler yapıyor. Dün de gerekli sevkler yapıldı. TFF'nin bu konuda bir karar yetkisi yok. Yetki, bağımsız olan PFDK'da. Onlar da yarın da toplanacak. Karar, perşembe günü de açıklanacaktır. Faruk Başkanımızı uzun yıllardır tanıyoruz. Bir sağlık durumu mu oldu, ne oldu bilmiyoruz. Bizim konumuz şu an bu değil. Konu adalete gitmiştir ve adalet gerekeni yapmıştır. Nasıl mahkemelere bir bakan, cumhurbaşkanı müdahale edemiyorsa, biz de PFDK'ya müdahale edemeyiz. Onlar karar verecektir. Bir düzeltme yapılacaksa da Tahkim Kurulu yapacaktır. Benim bu konuda bir şey söylemem yanlış olur." dedi. "HALİL UMUT MELER'İN BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ DOĞRU DEĞİL"

"Hakemlerin maça çıkmak istemediği doğru mu? Halil Umut Meler bırakmayı düşünüyor mu?" sorusunu da yanıtlayan Mehmet Büyükekşi şu ifadeleri kullandı: "Hakemler resmi açıklama yaptı. Hepimiz insanız, aslında önce bunu düşünmemiz lazım. Hakemlerin ruh halleri o gün çok kötüydü. Hafta sonu hakemlerle kamp yapacağız. Psikolojilerinin eski hale gelmesi için büyük bir çaba içerisinde olunacak. Öz güvenlerini yerine getirmeye çalışacağız. Halil Umut Meler de UEFA ve FIFA tarafından saygın bir hakemimiz. EURO2024'te de görev almasını bekliyoruz. Geçen hafta hakemlerin başında Rosetti ile görüşme yaptım. Halil Umut Meler'in bırakmayı düşündüğü doğru değil. Kaybetmek çok kolay, kazanmak lazım. Bu konuda gerekli çalışmaları yapacağız." NE OLMUŞTU?

Eryaman Stadı'nda oynanan ve 1-1'lik skorla sonuçlanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasının ardından Başkent ekibinin istifa eden başkanı Faruk Koca sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Meler'e yapılan saldırı sonrasında aralarında Faruk Koca'nın da olduğu üç kişi tutuklanırken Meler ise hastaneye kaldırılmıştı. Meler bugün taburcu edilirken ligler de süresiz olarak tatil edilmişti. Koca'ya rekor ceza geliyor! Haberi Görüntüle Marka değerine yumruk! Haberi Görüntüle Türk spor kulüpleri borsada eriyor! Haberi Görüntüle FIFA, Yunanistan'ı böyle uyarmıştı! Haberi Görüntüle "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi" Haberi Görüntüle Faruk Koca tutuklandı! Haberi Görüntüle Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te Haberi Görüntüle Halil Umut Meler´e yapılan saldırı manşetlere taşındı Haberi Görüntüle