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        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Faruk Koca'ya rekor ceza geliyor! - MKE Ankaragücü Haberleri

        Faruk Koca'ya rekor ceza geliyor!

        Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atıp yaralayan Faruk Koca, Türk futbol tarihinin en büyük cezasıyla karşı karşıya... En üst sınırdan ceza verileceği öğrenilen Koca'nın, toplamda 1190 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılması gündemde. Bu durumda Koca'nın cezası 3 yılı aşacağı için Futbol Disiplin Talimatı'na göre ceza ömür boyu hak mahrumiyetine çevrilecek. Ankaragücü Kulübü'ne de 3 maç saha kapatma ve 3 maç da seyircisiz oynama cezası verilmesi gündemde.

        usarikaya@haberturk.com
        Giriş: 13.12.2023 - 11:52 Güncelleme: 13.12.2023 - 12:02
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        Koca'ya rekor ceza geliyor!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü'nün istifa eden başkanı Faruk Koca'nın yanı sıra sarı-lacivertli kulübün 5 idarecisi ve 7 görevlisini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrasında saha içerisinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Koca, talimatlara aykırı hakareti, tehdidi, saldırısı ve saha olayları nedenleriyle tedbirli olarak kurula sevk edildi.

        FARUK KOCA NE CEZA ALACAK?

        Şimdi gözler Faruk Koca'ya verilecek cezalara çevrilirken, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Koca'ya PFDK tarafından en üst sınırdan ceza verilmesi bekleniyor. 'Saldırı' nedeniyle 400 gün hak mahrumiyeti ve 825 bin TL para cezası alacağı öğrenilen Koca'nın, 'Sportmenliğe aykırı hareket'ten ise yine en üst sınır olan 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezasına çarptırılması gündemde. Koca'nın saha olayları nedeniyle de en üst sınır olan 2 yıl (730 gün) men cezası alması bekleniyor.

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        ÖMÜR BOYU HAK MAHRUMİYETİ

        Böylece Koca, toplamda 1190 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 345 bin TL para cezası alacak. Bu durumda Koca'nın cezası 3 yılı aşacağı için Futbol Disiplin Talimatı'na göre ceza ömür boyu hak mahrumiyetine çevrilecek.

        FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI NE DİYOR?

        SALDIRI

        Futbol Disiplin Talimatı'nın "Saldırı" başlıklı 44/2. maddesi:

        - Kulüp yöneticilerine 150 ila 400 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü

        yöneticileri için 195.000.-TL’den 825.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.

        SPORTMENLİĞE AYKIRI HAREKET

        Futbol Disiplin Talimatı'nın "Sportmenliğe Aykırı Hareket" başlıklı 36/1. maddesi:

        - Yöneticilere 21 ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri

        için 100.000.-TL’den 520.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.

        Futbol Disiplin Talimatı'nın "Saha olayları" başlıklı 52. maddesi:

        - Bir aydan iki yıla kadar müsabakalardan men veya süreli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

        ANKARAGÜCÜ'NE 6 MAÇ CEZA YOLDA!

        Öte yandan çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Ankaragücü Kulübü'nü de ağır cezalar bekliyor...

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        Sarı-lacivertli kulübün de üst sınırdan ceza alacağı öğrenildi. Buna göre Ankaragücü'ne 3 maç saha kapatma ve bunun yanı sıra da 3 maç seyircisiz oynama cezası verilmesi gündemde.

        MADDE 53: SAHA OLAYLARI

        -Disiplin Kurulu; seyircisi, mensupları, futbolcuları nedeni ile olaylardan sorumlu kulüplere olayın ağırlığına göre, para cezası, saha kapatma ve seyircisiz oynama cezasını birlikte uygulayabileceği gibi sorumlu kulüp hakkında, bu cezalardan herhangi birini vermekle de yetinebilir.

        EN GEÇ SALI GÜNÜ AÇIKLANACAK

        PFDK'nın Faruk Koca ve Ankaragücü hakkındaki cezaları en geç 19 Aralık Salı günü açıklaması bekleniyor.

        SPOR HUKUKÇU EMİN ÖZKURT'TAN HABERTÜRK'E AÇIKLAMA

        "Futbol Disiplin Talimatı’nın “Saldırı” başlıklı 44/2 maddesi uyarınca, Faruk Koca’ya 400 güne kadar hak mahrumiyeti ile 825.000,00-TL’ye kadar para cezasına hükmedilmesi gündeme gelecektir. FDT’nin “Sportmenliğe Aykırı Hareket” başlıklı 36/1 maddesi uyarınca sportmenliğe ve spor ahlakına aykırı hareket kapsamında Faruk Koca’ya 60 gün hak mahrumiyeti cezası ile 520.000,00-TL para cezası verilmesi kuvvetle muhtemeldir. FDT 52. Maddede düzenlenen “Saha Olayları” kapsamında ise 3 yıla kadar hak mahrumiyeti cezası verilmesi mümkündür. İşbu ihlallerin tümünden ayrı ayrı ceza verileceği göz önünde bulundurulduğunda ise PFDK’nın Faruk Koca aleyhine vereceği ceza kuvvetle muhtemel 3 yılı aşan hak mahrumiyeti cezası ve 1.345.000,00-TL para cezası olacaktır."

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