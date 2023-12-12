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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Türk spor kulüpleri borsada eriyor: 4 büyüklerin çöküşü! - Futbol Haberleri

        Türk spor kulüpleri borsada eriyor: 4 büyüklerin çöküşü!

        Türk futbolu son yıllarda hem sportif açıdan hem de yönetimsel olarak adeta bir çöküşün eşiğinde. Avrupa'da başarısız takımlar, sürekli değişen teknik direktörler, hakem hataları ve en sonunda gelinen hakem saldırısı, kulüpleri sportif yönünün dışında ekonomik olarak da etkiliyor. Borsa İstanbul'da Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerine ait şirketlerin payları işlem görürken değerlerinde büyük bir düşüş var. İşte kulüplerin değerlerindeki büyük çöküş...

        ocak@haberturk.com
        Giriş: 12.12.2023 - 15:43 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:47
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        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
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        Türkiye'de en popüler spor olan futbol son yıllarda hem sportif açıdan hem de ekonomik olarak büyük bir çöküşün içine girdi. Ekim ayında açıklanan rapora göre Dört büyüklerin borcu 29,93 milyar liraya ulaştı.

        Marka değerine yumruk!
        Marka değerine yumruk! Haberi Görüntüle

        Kulüplerin, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği finansal durum raporlarına göre, 31 Ağustos 2023 itibarıyla en fazla borcu bulunan kulüp Galatasaray oldu.

        Sarı-kırmızılı kulüpte (Sportif AŞ), dernek ve diğer ilişkili şirketler/taraflar hariç toplam borç, 9,59 milyar lira.

        Borç klasmanında ikinci sırada 8,63 milyar lirayla Fenerbahçe (Futbol AŞ) bulunuyor.

        Beşiktaş'ın (Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ) borç hanesinde 7,05 milyar lira görünüyor.

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        Trabzonspor ise (Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ) 4,66 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya.

        Hisseler de 'yumruk' yedi
        Hisseler de 'yumruk' yedi Haberi Görüntüle

        ÇÖKÜŞ BORSADA DA SÜRÜYOR

        Borsada işlem gören spor şirketleri dolar bazında gerilemeye devam ediyor. Fenerbahçe'nin 2008 senesinde 2 milyar 28 milyon dolar değeri bulunurken 2018 yılında ise değer olarak dibi gördüğü gözüküyor. Sarı-lacivertli ekibin 2018 yılında borsadaki değeri 87 milyon dolara kadar geriledi.

        11 Aralık 2023'e geldiğimizde Fenerbahçe'nin borsadaki değeri 383 milyon dolar olarak gözüküyor. 2008 yılındaki zirveyle günümüz kıyaslandığında ise Fenerbahçe'nin borsadaki değer kaybı yüzde 429.50

        FENERBAHÇE

        DİP - 08-10-2018 - 87 milyon dolar - 535 milyon TL - Dolar kuru: 6,16

        ZİRVE - 08-07-2008 - 2 milyar 28 milyon dolar - 2 milyar 500 milyon TL - Dolar kuru: 1,23

        DÜN - 383 milyon dolar - 11 milyar 115 milyon TL - Dolar kuru: 28,99

        Galatasaray da Fenerbahçe gibi borsada gerileyen spor kulüplerinden. 2011 senesinde 761 milyon dolar değer ile zirveyi gören sarı-kırmızılı ekip 2003 senesinde ise 34 milyonluk değer ile dibi görmüştü. Galatasaray'ın borsadaki güncel değeri ise 282 milyon dolar.

        Galatasaray'ın borsada zirveyi gördüğü 2011 yılıyla 11 Aralık 2023'teki değer kaybı ise yüzde 169,85

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        GALATASARAY

        DİP - 24-03-2003 - 34 milyon dolar - 59 milyon TL - Dolar kuru: 1,75

        ZİRVE - 05-04-2011 - 761 milyon dolar - 1 milyar 168 milyon TL - Dolar kuru: 1,53

        DÜN - 282 milyon dolar - 8 milyar 186 milyon TL - Dolar kuru: 28,99

        Dört büyüklerden Beşiktaş, borsada zirvesini 550 milyon dolar ile 2016 yılında görürken dibi ise kuruluşunun 100. yılı olan 2003 senesinde gördü. Siyah-beyazlıların 2003 yılındaki borsadaki değeri 19 milyon dolarda kaldı. 2023 yılında geldiğimizde ise Beşiktaş borsaki en değerli Türk spor kulübü oldu. Beşiktaş'ın günümüzdeki değeri 402 milyon dolar.

        Şu anda borsadaki en değerli kulüp olan Beşiktaş'ın zirveyi gördüğü yıl ile 11 Aralık 2023'teki değer kaybı yüzde 36,81. Siyah-beyazlılar 4 kulüp arasında borsada en az değer kaybeden kulüp olarak dikkat çekiyor.

        BEŞİKTAŞ

        DİP - 24-03-2003 - 19 milyon dolar - 34 milyon TL - Dolar kuru: 1,75

        ZİRVE - 11-04-2016 - 550 milyon dolar - 1 milyar 560 milyon TL - Dolar kuru: 2,83

        DÜN - 402 milyon dolar - 11 milyar 664 milyon TL - Dolar kuru: 28,99

        TRABZONSPOR

        Trabzonspor borsada en değerli yılını 2011 yılında 479 milyon dolar ile yaşadı. Bordo-mavili kulübün dibi gördüğü sene ise 16 milyon dolarla 2018 yılı. 2023 yılına geldiğimizde ise Trabzonspor'un güncel borsa değeri 101 milyon dolar.

        Trabzonspor, Fenerbahçe'den sonra borsada en çok değer kaybeden ikinci kulüp konumunda. Bordo-mavililer zirve yılını gördüğü 2011'den 11 Aralık 2023 tarihine kadar yüzde 374,25 değer kaybetti.

        DİP - 13-08-2018 - 16 milyon dolar - 111 milyon TL - Dolar kuru: 6,89

        ZİRVE - 21-01-2011 - 479 milyon dolar - 755 milyon TL - Dolar kuru: 1,57

        DÜN - 101 milyon dolar - 2 milyar 930 milyon TL - Dolar kuru: 28,99

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