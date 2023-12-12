Süper Lig kulüplerinin hisseleri de ‘yumruk’ yedi
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması, Borsa İstanbul'da işlem gören kulüplerin hisse değerlerini de etkiledi. 4 büyük kulübün hisseleri güne düşüşle başladı
Süper Lig'de dün akşam oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atması borsada da etki buldu.
Borsada işlem gören Süper Lig kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un hisseleri güne düşüşle başladı.
Beşiktaş hisseleri yüzde 1,23 gerilemeyle 48 puan, Fenerbahçe hisseleri yüzde 3,1 düşüşle 108,70 puan, Galatasaray hisseleri yüzde 2,51 gerilemeyle 7,40 puan, Trabzonspor hisseleri ise yüzde 2,39’luk düşüşle 2,85 puanla günü açtı.
Öğlen 12:10 sularında 4 kulübün piyasa değerleri toplam 27 milyon dolar geriledi.