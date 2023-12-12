Halil Umut Meler için "Hakemliği bırakacak" iddiası!

Bu olayın kınamalarla geçiştirilmemesi gerektiğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Geldiğimiz noktada, artık sözün bittiği yerdeyiz. Türk futbolu adına kapkara bir iz bırakan bu gecenin takipçisi olacağız. Bütün kamuoyunun ortak olarak tepki gösterip, lanetlemesi gereken bu olay umarız ki milat olur. Birkaç basit kınamayla geçiştirilemeyecek olan bu hadise sonunda bu tarz insanların Türk futbolundan uzaklaştırılması ilk beklentimizdir. Bu elim hadise Türk futbolunun tarihine kara bir leke olarak işlenecek ve verilecek ceza da tarafımızca bu minvalde değerlendirilecektir. FIFA hakemimiz Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, saldırıları gerçekleştiren, sebebiyet veren ve aynı zihniyette olan herkesi şiddetle lanetliyoruz.