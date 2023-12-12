Son dakika haberi Faruk Koca tutuklandı!

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve şüpheliler Ş. Y. Ş. ile K. Ç.'nin "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak" suçundan tutuklandıklarını açıkladı.

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'"AMACIM YÜZÜNE TÜKÜRMEKTİ'"

Soruşturma kapsamında, Kulüp Başkanı Koca ile Ş.Y.Ş. ve K.Ç. gözaltına alındı. Koca ile birlikte 3 kişi Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Faruk Koca, savunmasında üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyleyerek, "Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlardan dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip, yüzüne tükürmekti. Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu, daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebi ile de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçeklesen hiçbir olaydan haberdar değilim" dedi.

Bakan Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle; "11/12/2023 tarihinde Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık ve Türk Ceza Kanunu´nca "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit suçlarından" Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında, Şüpheliler F. K., Ş. Y. Ş. ve K. Ç. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevk edildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak" suçundan tutuklanmıştır. REKLAM İşte utanç görüntüleri Haberi Görüntüle

Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir." "Kabul edilemez!" Haberi Görüntüle

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA ZİYARET ETTİ İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Halil Umut Meler'in tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Bakan Yerlikaya burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Dün gece Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçından sonraki yaşananlar bizler için, ülkemiz için, futbol camiamız için gerçekten çok büyük bir üzüntüydü. Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz. Halil Umut Meler hakemimize maçtan sonra yapılan o şiddet hepimizin tepkisini çekti. Şiddetle kınıyorum. Süratle Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Emniyetimiz hep birlikte gereği yapıldı. Sonuçları biliyoruz. Mahkeme kararını biliyorsunuz. Ben az önce kıymetli hakemimizi ziyaret ettim. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Maçta görev alan hakem arkadaşlara, tüm hakem camiamıza geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Temennim, aziz milletimiz ile birlikte temennimiz, sporda hiçbir şekilde şiddetin olmaması. Biz bu sporu niye yapıyoruz?

"GEÇMİŞ OLSUN" Hamaset olduğu için mi söylüyoruz, spor dostluk, barış, kardeşlik... Fair-Play'i niye söylüyoruz. Bir karar hoşumuza gitmediği zaman başka bir şey mi olmamalı. Ailece, yediden yetmişe izlediğimiz futbolda böyle enstantaneler görmeyi hak ediyor muyuz! Etmiyoruz. Konu artık mahkemede, bu süreç devam ediyor. Hepimiz mahkeme sürecinde bu işin nereye evrileceğini göreceğiz. Adalete inanıyoruz. Hakem camiamıza tekrar geçmiş olsun diliyoruz."

"CUMHURBAŞKANIMIZ ARADI" "Sayın Cumhurbaşkanımız, az önce hakemimizi ziyaret sırasında aradı, görüştürdük. Geçmiş olsun dileklerini iletti. Süreci anbean takip ettiğini, kınadığını belirtti. Kıymetli başhekimimiz ile birlikte hakem ile ilgili bilgileri aldı."

BAKAN YERLİKAYA'DAN ÇAĞRI İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bir çağrıda bulunuyorum. Tüm spor dallarında biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, sevgimizi en güzel şekilde yapalım müsabakaları. Sonuç bizim istediğimiz gibi olduğu zaman da olmadığı zaman da keyifle bahsedebilir hale geldiğimiz zaman, spordan arzu ettiğimiz şeye ulaşırız. Bir daha dün geceki gibi bir sonuç, yüzümüzü kızartan, gördüğümüze inanamadığımız bir olay görmek istemiyoruz."