Habertürk Spor yazarları, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı yorumladı

SERDAR ALİ ÇELİKLER: YARGILANMALI

Yıllardır, "Türk hakemliği bitmiş tükenmiş bir yapıdır. Komple yıkıp yeniden yapmak gerekir. Bu yeniden yapılanma süreci içinde de yabancı hakem getirilmelidir" derken bu günleri öngörüyordum. Bir dönem Yunanistan'da yaşanan görüntüler bizde de yaşanır oldu...

"Silahım olsa vuracaktım"lar;

"Ligi bitirtmeyiz"ler;

"Bizden birisi TFF'ye gidip birilerini tokatlarsa şaşırmayın"ların sonunda fiziki saldırı boyutuna gelindi. Saldıranların hepsinin sadece sportif değil adli boyutta da yargılanması lazım. Ankara'da bu statta 2. kez sahada fiziki saldırı oluyor. Bu stadın emniyet amirleri kimse soruşturma açılması lazım.