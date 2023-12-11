Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        40
        Galatasaray
        GS
        40
        Trabzonspor
        TS
        26
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        26
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        23
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        23
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        22
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        18
        MKE Ankaragücü
        MKE
        18
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        Rams Başakşehir
        İBFK
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        İstanbulspor
        İST
        8
        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü Habertürk Spor yazarları, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı yorumladı - MKE Ankaragücü Haberleri

        Habertürk Spor yazarları, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı yorumladı

        MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Eryaman Stadı'nda maçın son düdüğü çalınca sahaya giren Faruk Koca, orta hakem Meler'e yumruk attı. Habertürk Spor yazarları İbrahim Yıldız ve Serdar Ali Çelikler, Türk futbolundaki utanç gecesini yorumladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 23:49 Güncelleme: 11.12.2023 - 23:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'dan Halil Umut Meler'e saldırı!.. Başkan Koca, Rizespor maçının ardından sahaya girerek karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk darbesi ile yere düşen hakem Meler'e Faruk Koca'nın etrafındaki kişilerin tekme attıkları görüntülere yansıdı. Saldırının ardından yere düşen ve uzun süre kalkamayan Halil Umut Meler'in sol gözünün morardığı görüldü.

          Habertürk Spor yazarları İbrahim Yıldız ve Serdar Ali Çelikler, Türk futbolundaki utanç gecesini yorumladı:

        • 2

          SERDAR ALİ ÇELİKLER: YARGILANMALI

          Yıllardır, "Türk hakemliği bitmiş tükenmiş bir yapıdır. Komple yıkıp yeniden yapmak gerekir. Bu yeniden yapılanma süreci içinde de yabancı hakem getirilmelidir" derken bu günleri öngörüyordum. Bir dönem Yunanistan'da yaşanan görüntüler bizde de yaşanır oldu...

          "Silahım olsa vuracaktım"lar;

          "Ligi bitirtmeyiz"ler;

          "Bizden birisi TFF'ye gidip birilerini tokatlarsa şaşırmayın"ların sonunda fiziki saldırı boyutuna gelindi. Saldıranların hepsinin sadece sportif değil adli boyutta da yargılanması lazım. Ankara'da bu statta 2. kez sahada fiziki saldırı oluyor. Bu stadın emniyet amirleri kimse soruşturma açılması lazım.

        • 3

          Adli - polis v.s soruşturması dışında Türk futboluna 2. Haluk Ulusoy dönemini yaşatan, hakemleri odasına çağıran, MHK başkanlığını bizzat üstlenen, hakemlere tuttuğu takımın lehine ve aleyhine verilen kararlarla ilgili iyi ya da kötü davranan Mehmet Büyükekşi'nin istifa etmesi; etmiyorsa Spor Bakanı tarafından görevden alınması lazım. Olur mu? Açıkçası hiç sanmıyorum. Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

        • 4

          İBRAHİM YILDIZ: TÜRK FUTBOLUNA ATILAN BİR YUMRUK

          Futbolumuz alev almış yanıyor. Bu noktaya geleceği aşağı yukarı belliydi. Son günlerde hakemler üzerinden olan tartışma sonunda şiddete dayandı. Bir kulüp başkanının yaptığı saldırı, yere düşen hakem atılan tekmeler kabul edilemez. Bu saldırı vahim, insalık dışı bir durumdur. Utanç verici sahne Türk futbol tarihine kara bir leke olarak geçti.

        • 5

          Başta yöneticiler olmak üzere herkes şiddete karşı duyrmak zorunda. Yoksa bu işin sonunu daha kötü olaylara varır. Spor Bakanlığı, Federasyon gerekirse adalet kurumları, sorunun üzerine gitmeli. Sporu amacının dışına taşıyanlardan hesap sorulmalıdır. Gerekçe ne olursa olsun atılan yumruk yalnız Halil Umut Meler'e değil Türk futboluna atılmıştır.

        • 6
        • 7
        • 8
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Başkandan hakeme saldırı!
        Başkandan hakeme saldırı!
        Bakan Tunç: Adli soruşturma başlatıldı
        Bakan Tunç: Adli soruşturma başlatıldı
        İşte utanç görüntüleri
        İşte utanç görüntüleri
        TFF olağanüstü toplanıyor!
        TFF olağanüstü toplanıyor!
        Şimşek: Yıllık enflasyondaki düşüş 2024 yılı Haziran ayında görülecek
        Şimşek: Yıllık enflasyondaki düşüş 2024 yılı Haziran ayında görülecek
        Okan Buruk'tan saygısızlık sözlerine cevap!
        Okan Buruk'tan saygısızlık sözlerine cevap!
        ABD'den İsrail'e: Endişeliyiz
        ABD'den İsrail'e: Endişeliyiz
        Yeni yargı paketinde soyadı düzenlemesi!
        Yeni yargı paketinde soyadı düzenlemesi!
        Kuryelerle ilgili yönetmelik değişikliği geliyor
        Kuryelerle ilgili yönetmelik değişikliği geliyor
        Arat'tan kadro dışı oyuncular için açıklama
        Arat'tan kadro dışı oyuncular için açıklama
        Fenerbahçe Rade Krunic için ısrarlı
        Fenerbahçe Rade Krunic için ısrarlı
        PISA ortaya koydu! Akran zorbalığı o ülkelerin hepsinde var
        PISA ortaya koydu! Akran zorbalığı o ülkelerin hepsinde var
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Bu kez de sigortanın 'fenomen'i oldu
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        Somali'den sonra Yemen... Eski Savunma Bakanı'nın oğlu kaza yaptı!
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Habertürk Anasayfa