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        Haberler Spor Futbol TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik - Futbol Haberleri

        TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, olağanüstü toplantı sonrasında açıklamasında; "Sorumlu kulüp ve yöneticileri, en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Tüm liglerdeki maçları süresiz olarak erteledik." dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 01:36 Güncelleme: 12.12.2023 - 02:45
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        Tüm ligler süresiz olarak ertelendi!
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

        Başkandan hakeme saldırı!
        Başkandan hakeme saldırı! Haberi Görüntüle

        Başkan Büyükekşi, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yaptığı saldırı nedeniyle TFF Yönetim Kurulunun Levent'te yaptığı toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıya sert tepki gösteren Mehmet Büyükekşi, "Halil Umut Meler'e yapılan insanlık dışı alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halil Umut Meler'in sağlık durumunu yakından takip ediyor, değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz." ifadesini kullandı.

        İşte utanç görüntüleri
        İşte utanç görüntüleri Haberi Görüntüle

        "TÜM LİGLERDEKİ MAÇLAR SÜRESİZ OLARAK ERTELENDİ"

        "Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren, hakemlere yönelik suça teşvik eden herkes bu aşağılık suçun ortağıdır. Kulüp başkanlarının, yöneticilerinin, teknik direktörlerinin, televizyon yorumcularının hakemleri hedef gösteren sorumsuz açıklamaları bugün bu alçak saldırıya zemin hazırlamıştır. Yıllar önce olmuş bazı olayları bugün olmuş gibi sürekli gündeme getiren herkes bu çirkinliğin sorumlusudur. Bu insanlık dışı saldırının sorumluları ve azmettiricileri hakkında devletimizle eş güdümlü olarak hak ettikleri tüm cezai işlemler uygulanmaya başlanmıştır. Sorumlu kulüp, kulüp başkanı, yöneticileri ve Halil Umut Meler'e saldırıda bulunan tüm suçlular, en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelenmiştir."

        Faruk Koca için gözaltı kararı!
        Faruk Koca için gözaltı kararı! Haberi Görüntüle

        TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA

        "11.12.2023 Pazartesi günü MKE ANKARAGÜCÜ-ÇAYKUR RİZESPOR arasında oynanan Süper Lig maçı sonrası kendini bilmez caniler tarafından FIFA kokartlı maçın hakemi Halil Umut Meler’e yönelik yapılan insanlık dışı alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halil Umut Meler’in sağlık durumunu yakından takip ediyor, değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz.

        Bugün bu alçak saldırı sadece Halil Umut Meler’e yapılmamıştır. Bugün bu insanlık dışı alçak saldırı Türk Futbolunun tüm paydaşlarına yapılmıştır. Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren, hakemlere yönelik suça teşvik eden herkes bu aşağılık suçun ortağıdır. Kulüp Başkanlarının, yöneticilerinin, teknik direktörlerinin, tv yorumcularının hakemleri hedef gösteren sorumsuz açıklamaları bugün bu alçak saldırıya zemin hazırlamıştır. Yıllar önce olmuş bazı olayları bugün olmuş gibi sürekli gündeme getiren herkes bu çirkinliğin sorumlusudur.

        Bu insanlık dışı saldırının sorumluları ve azmettiricileri hakkında Devletimizle eş güdümlü olarak hak ettikleri tüm cezai işlemler uygulamaya başlamıştır. Sorumlu kulüp, Kulüp Başkanı, yöneticileri ve Halil Umut Meler’e saldırıda bulunan tüm suçlular, en ağır şekilde cezalandırılacaktır.

        Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelenmiştir."

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        "Kabul edilemez!"
        "Kabul edilemez!" Haberi Görüntüle

        MHK BAŞKANI İBANOĞLU: BUNUN SORUMLUSUNUN BÜTÜN PAYDAŞLAR OLDUĞUNU BİR DAHA BELİRTMEK İSTİYORUM

        Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ahmet İbanoğlu ise açıklamasında şunları söyledi:

        "Gecenin bu saatinde sizlere böyle bir açıklama yapmaktan dolayı büyük üzüntü duyuyorum. Halil Umut Meler, dünya hakemliğinin önemli noktasında. EURO2024'e gitmesini arzu ettiğimiz kardeşimizin başına böyle bir saldırı gelmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Buna sebebiyet veren kulüplerimizin, yöneticilerimizin bir defa daha düşünmesini bekliyoruz. Bu saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. İnşallah bu konuda gerekli adalet yerini bulur. Futbolun tüm paydaşları sorumluluklarını yerine getirmelidir. Bunun sorumlusunun bütün paydaşlar olduğunu bir daha belirtmek istiyorum. Hakemimize geçmiş diliyoruz. Ümit ederiz ki bir daha bu tip şeyleri konuşmayalım."

        İbanoğlu, Halil Umut Meler ile görüştüğünü ve bilincinin yerinde olduğunu da sözlerine ekledi.

        #mansethaberresim#3644190#

        MHK'DEN KINAMA

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), "Çok değerli hakemimiz Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu saldırı sadece hakemlerimize değil, Türk futboluna da yapılmıştır" açıklamasını yaptı.

        Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sahaya inen MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler´e saldırarak, yumruk attı. Yaşanan olayın ardından MHK'dan konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "11.12.2023 tarihinde Ankara Eryaman Stadyumunda oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasında çok değerli hakemimiz Halil Umut Meler´e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu saldırı sadece hakemlerimize değil, Türk Futboluna da yapılmıştır. Merkez Hakem Kurulu olarak sonuna kadar hakemimizin yanında olduğumuzu ifade ederiz. Yasal ve idari süreci yakından takip edeceğimizi ve bu olaya sebebiyet veren tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması adına olayın takipçisi olacağımızı beyan ederiz."

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