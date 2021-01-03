AA

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını döneminde elektrik ve doğalgaz faturalarının ödenmesinde aksamalar yaşanmasının normal olduğunu ifade etti.

Salgın sürecinde geliri düşen fakat borçları ve ödemeleri devam eden esnaf ve sanatkarlara elektrik ve doğalgaz faturalarından dolayı gelen icraların durdurulması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Kira, telefon, sosyal güvenlik primi, kredi borçları gibi birçok kalemde borcu olan esnafımız bu şekilde mağdur edilmemeli. Yapılan zamlar geri çekilerek aksine indirim yapılmalı" değerlendirmesinde bulundu.