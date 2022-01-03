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Teknisyen maaşları 2022: Memur zammı sonrası yeni ve zamlı en yüksek, en düşük teknisyen maaşları ne kadar oldu?

Teknisyen maaşları 2022 ne kadar oldu? İşte Ocak zammı sonrası teknisyen maaşları

Teknisyen maaşları 2022 araştırılıyor. Bilindiği gibi memur ve emekli aylıklarının belirlenmesinde enflasyon rakamları dikkate alınıyor. TÜİK aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte ocak ayında yapılacak emekli ve memur maaşı zam oranları belli oldu. Buna göre, ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47 yapılacak. Peki, Memur zammı sonrası yeni ve zamlı en yüksek, en düşük teknisyen maaşları ne kadar oldu? İşte Teknisyen maaşları 2022

03.01.2022 - 12:18 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Memur maaşlarına yapılan bu zam Ocak ile Haziran ayları arasında geçerli olacak, 2022 Temmuz ayında memur maaşlarına yeniden zam gelecek. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, memur zammı sonrası güncel ve yeni teknisyen memuru maaşları hakkında bilgi verdi. Peki, 2022 teknisyen memuru maaşları en düşük ve en yüksek ne kadar oldu?

    2022 MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak. Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 TL’den 6 bin 220 TL’ye yükselecek.

    Memur maaşlarına yapılacak zammın 5 puanı toplu sözleşme zammından, kalanı da 2021’in temmuz – aralık döneminde yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkından kaynaklanıyor.

  •  TEKNİSYEN MAAŞLARI 2022 NE KADAR?

    MEMUR MAAŞLARI    
    (Net / TL)    
         
    UNVAN VE DERECE Temmuz Ocak
    Vali 22412 28569
    Genel müdür (1/4) 16177 20621
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 8526 10869
    Memur (Lisans - 9/1) 5277 6727
    Öğretmen (1/4) 6587 8397
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 14826 18899
    Başkomiser (3/1) 8522 10863
    Polis memuru (8/1) 7465 9515
    Uzman doktor (1/4) 10126 12908
    Hemşire (Lisans - 5/1) 6391 8147
    Mühendis (1/4) 8703 11094
    Teknisyen (Lise - 11/1) 5491 6999
    Araştırma görevlisi (7/1) 8265 10535
    Vaiz (1/4) 6844 8724
    Avukat (1/4) 8311 10593
    En düşük memur maaşı 4880 6221
    Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan  
    kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu  
    2 çocuk yardımı esas alınmıştır

  • 2021’DE NE KADAR ZAM YAPILDI?

    Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında artış yapılmıştı. Temmuz ayında ise hem memur maaşlarına hem de tüm emekli aylıklarına yüzde 8.45 oranında zam yapıldı.

    Bu yılın ikinci yarısında memur maaşlarına yüzde 7 oranında toplu sözleşme ile yılın ilk yarısındaki enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

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