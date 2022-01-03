Memur maaşlarına yapılan bu zam Ocak ile Haziran ayları arasında geçerli olacak, 2022 Temmuz ayında memur maaşlarına yeniden zam gelecek. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, memur zammı sonrası güncel ve yeni teknisyen memuru maaşları hakkında bilgi verdi. Peki, 2022 teknisyen memuru maaşları en düşük ve en yüksek ne kadar oldu?

2022 MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 27.47 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 25.47 oranında zam yapılacak. Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 880 TL’den 6 bin 220 TL’ye yükselecek.

Memur maaşlarına yapılacak zammın 5 puanı toplu sözleşme zammından, kalanı da 2021’in temmuz – aralık döneminde yapılan yüzde 3 oranındaki toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkından kaynaklanıyor.