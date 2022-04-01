Teknasyon'a 'Great Place to Work' ödülü

HABERTURK.COM

Geliştirdiği mobil uygulamalar, SaaS ürünleri, yaptığı yatırımlar ve globalde büyümeleri için desteklediği girişimlerle faaliyet gösteren teknoloji şirketi Teknasyon, 2022 yılında da Great Place to Work Enstitüsü tarafından aday gösterildiği 'En İyi İşveren' 250- 500 kategorisinde ödülün sahibi oldu. Yapılan açıklamaya göre, Teknasyon ayrıca “Y Kuşağı için En İyi İşveren, 2022” listesinde 250-500 çalışana sahip şirketler arasında 1'inci oldu.

Teknasyon Genel Müdürü Dilara Rassad Alkoç, “Great Place to Work” ödülünü almaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Biz, teknoloji ve pazarlama alanındaki tecrübelerini birleştirip, bireysel ve kurumsal ürün ve iş modelleri oluşturan, teknolojiyi iyi kullanıp kullanıcı değeri yaratan, yatırımları ile girişim dünyasının büyümesine ve globale açılmasına katkıda bulunan ve bunları bir diğerinden vazgeçmeden gerçekleştirebilen bir teknoloji şirketiyiz" dedi.

Alkoç, uzun soluklu Bootcamp’ler gerçekleştirerek bu eğitimi tamamlayan yeni mezunları ekibe dahil ettiklerini kaydederek, "Kıdemli yazılımcı arkadaşlarımız ve üniversitelerle yaptığımız iş birlikleri ile, ilgili bölümlerdeki gençlere yol gösterip mezuniyetlerinden sonra onlarla birlikte çalışmaya başlıyoruz. Tüm bu çalışmalarımız sayesinde Y kuşağının da çalışmayı çok sevdiği bir teknoloji şirketi olmak bizim için mutluluk ve gurur verici" ifadelerini kullandı.

Great Place to Work Enstitüsü, dünyanın dört bir yanında yaptığı araştırmalarla şirketleri değerlendirerek farklı kategorilerde başarılı bulduğu firmaları ödüllendiriyor.