TEB emeklilere 12 bin TL'ye kadar promosyon veriyor! TEB güncel emekli promosyon kampanyası
Türk Ekonomi Bankası (TEB), emekli maaşını banka üzerinden almaya taahhüt verenler için 12 bin TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Promosyonlar, kişinin emekli maaşına göre belirleniyor. Peki, TEB emekli promosyonu ne kadar, ne zaman ödenir ve başvuru nasıl yapılır? İşte, TEB emekli promosyonu 2024...
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TEB emekli promosyon kampanyasını sürdürüyor. Bu kapsamda; emekli maaşını bankaya taşıyan vatandaşlar, maaş miktarına göre 12 bin TL'ye kadar promosyon alabiliyor. İşte, TEB emekli promosyonu 2024 ve tüm detaylar...
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TEB EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL
TEB 2024 emekli promosyonu ödemeleri şu şekilde;
0 - 10.000 TL arasında maaş alanlara 5.000 TL promosyon,
10.000 TL - 15.000 TL arasında maaş alanlara 8.000 TL promosyon,
15.0000 TL - 20.000 TL arasında maaş alanlara 10.000 TL promosyon,
20.000 TL ve üzeri arasında maaş alanlara 12.000 TL promosyon veriliyor.
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TEB EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Eğer emekli maaşınızı TEB üzerinden alarak, emekli promosyon kampanyasından yararlanmak istiyorsanız, bankaya şu yollarla başvura yapabilirsiniz.
- Size en yakın TEB şubesine gidebilirsiniz,
- TEB'in mobil bankacılık uygulaması üzerinden maaşınızı taşıyabilirsiniz,
- E-devlet üzerinden emekli maaşınızı aldığınızın bankayı değiştirebilirsiniz.
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TEB EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN HESABA YATAR?
SGK tarafından kurum bilgileri güncellenmesi sonrası takip eden ayın ilk emekli maaş ödemesi TEB hesabına yatırıldıktan sonra ortalama 3 iş günü içerisinde nakit promosyon emekli maaş müşterimizin ilgili hesabına yatırılır.
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YENİ EMEKLİ OLACAKLAR TEB EMEKLİ PROMOSYONU ALABİLİR Mİ?
TEB emekli promosyonu, yeni emekli olacak vatandaşları da kapsıyor. TEB emekli promosyonundan yararlanılması için;
SGK ve Bağkur’dan emekli olacakların, e-Devlet’ten veya SGK Müdürlükleri aracılığıyla dolduracakları Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi'nde banka tercihini “Türk Ekonomi Bankası” olarak belirtmesi gerekiyor.
Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar ise çalışmakta oldukları kuruma iletecekleri emeklilik başvuru dilekçesinde çalışmak istedikleri bankayı “Türk Ekonomi Bankası” olarak göstermeleri gerekiyor.