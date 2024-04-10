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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Denizbank emekli promosyonu 2024: Denizbank emekli promosyonu ne kadar, ne zaman hesaba yatar, başvuru nasıl nereye yapılır? - Merak Edilenler Haberleri

        Denizbank 8 ile 12 bin TL arasında emekli promosyonu veriyor! Denizbank emekli promosyonu şartları

        Denizbank emekli promosyon ödemeleri devam ediyor. Denizbank, emekli maaşını bankaya taşıyan emeklilere, 8 ile 12 bin TL arasında değişen promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon, bankadan alınan ilk maaştan kısa bir süre sonra hesaba yatıyor. İşte, Denizbank emekli promosyonuna dair merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2024 - 19:09 Güncelleme: 10.04.2024 - 19:09
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        • 1

          Denizbank'ta emekli promosyon kampanyası devam ediyor. Maaşını üç yıl boyunca banka üzerinden almaya karşılık olarak banka promosyon ödemesi yapıyor. Ödeme, bankadan alınan ilk maaşı takip eden 2 iş gününde hesaba yatırılıyor. İşte, Denizbank güncel emekli promosyon kampanyası ve tüm merak edilenler...

        • 2

          DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL

          0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL promosyon,

          10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL promosyon,

          15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL promosyon,

          20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

        • 3

          DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

          Size en yakın Denizbank şubelerine gidebilir veya Denizbank iletişim merkezinden yardım alabilirsiniz.

          SSK veya Bağ-Kur'dan emekli olacaksanız e-Devlet / SGK Müdürlüklerine yapacağınız başvuruda, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaksanız çalışmakta olduğunuz kuruma veya Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına ileteceğiniz emeklilik başvurusu dilekçesinde banka tercihinizi Denizbank olarak belirtmelisiniz.

        • 4

          DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN HESABA YATAR?

          Promosyon, ilk maaşın bankaya yatmasını takip eden 2 iş günü içerisinde hesaba aktarılacaktır.

        • 5

          DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU ŞARTLARI NEDİR, KİMLER ALABİLİR?

          Emekli maaşı alan vatandaşlar, 3 yıl süreyle maaşlarını Denizbank'tan almayı taahhüt ettikleri halde promosyon kampanyasından yararlanabilir.

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