Denizbank 8 ile 12 bin TL arasında emekli promosyonu veriyor! Denizbank emekli promosyonu şartları
Denizbank emekli promosyon ödemeleri devam ediyor. Denizbank, emekli maaşını bankaya taşıyan emeklilere, 8 ile 12 bin TL arasında değişen promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon, bankadan alınan ilk maaştan kısa bir süre sonra hesaba yatıyor. İşte, Denizbank emekli promosyonuna dair merak edilenler...
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Denizbank'ta emekli promosyon kampanyası devam ediyor. Maaşını üç yıl boyunca banka üzerinden almaya karşılık olarak banka promosyon ödemesi yapıyor. Ödeme, bankadan alınan ilk maaşı takip eden 2 iş gününde hesaba yatırılıyor. İşte, Denizbank güncel emekli promosyon kampanyası ve tüm merak edilenler...
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DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR, KAÇ TL
0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL promosyon,
10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL promosyon,
15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL promosyon,
20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
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DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Size en yakın Denizbank şubelerine gidebilir veya Denizbank iletişim merkezinden yardım alabilirsiniz.
SSK veya Bağ-Kur'dan emekli olacaksanız e-Devlet / SGK Müdürlüklerine yapacağınız başvuruda, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaksanız çalışmakta olduğunuz kuruma veya Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına ileteceğiniz emeklilik başvurusu dilekçesinde banka tercihinizi Denizbank olarak belirtmelisiniz.
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DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN HESABA YATAR?
Promosyon, ilk maaşın bankaya yatmasını takip eden 2 iş günü içerisinde hesaba aktarılacaktır.
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DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU ŞARTLARI NEDİR, KİMLER ALABİLİR?
Emekli maaşı alan vatandaşlar, 3 yıl süreyle maaşlarını Denizbank'tan almayı taahhüt ettikleri halde promosyon kampanyasından yararlanabilir.