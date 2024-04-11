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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Emekli promosyonu 2024: Kamu bankaları (Ziraat, Vakıfbank, Halkbank)ne kadar kaç tl emekli promosyonu veriyor, hesaba ne zaman yatar? - Merak Edilenler Haberleri

        Kamu bankaları emekli promosyonu: Ziraat, Vakıfbank, Halkbank ne kadar emekli promosyonu veriyor?

        Emekli promosyon kampanyaları güncellendi ve kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, promosyon ödemelerinde artışa gitti. Bu kapsamda, kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşların tercih ettikleri bankaya maaşlarını 3 yıl süreyle taşıması gerekiyor. Sizler için üç kamu bankası olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank güncel emekli promosyon kampanyalarını derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 16:56 Güncelleme: 11.04.2024 - 16:56
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        • 1

          Kamu bankalarında emekli promosyon kampanyaları devam ediyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, promosyonların 8 ile 12 bin TL arasına çıkacağını bildirmiş ve kamu bankaları da emekli promosyonlarını güncellemişti. İşte, Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank emekli promosyonu kampanyası ve detayları...

        • 2

          HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

          Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

          10.000 TL - 14.999,99 TL arası 8.000 TL

          15.000 TL - 19.999,99 TL arası 10.000 TL

          20.000 TL ve üzeri 12.000 TL TL promosyon alacak.

        • 3

          HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONUNA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

          Emekli maaşınıza ilişkin promosyon ödemesi başvurularınızı;

          Halkbank mobil ve internet şubelerinden,

          ATM’lerden,

          0850 222 92 62 numaralı Emekli Hattı’mızdan

          Tüm Halkbank şubelerinden yapabilirsiniz.

        • 4

          EMEKLİ MAAŞI HALKBANK'A NASIL TAŞINIR?

          - Halkbank Mobil > Başvuru > Emekli Maaşı Taşıma menüsünden,

          - Halkbank İnternet Şubesi > Başvuru > Emekli Başvuru > Emekli Maaşı Şube/Banka Değişikliği menüsünden,

          -0 850 222 0 400 Halkbank Dialog’dan,

          - T.C. kimlik numaranızı gösteren kimliğinizle birlikte size en yakın Halkbank şubemizi ziyaret ederek,

          - Bulunduğunuz ilin SGK İl Müdürlüğü’ne dilekçe vererek,

          - E-devlet şifreniz ile www.turkiye.gov.tr adresine girerek, banka değişikliğinizi yapabilirsiniz.

        • 5

          ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

          SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Bunun için emekli maaşlarını 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

        • 6

          ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONUNA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

          Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;

          Şubelerimiz,

          İnternet Şubemiz,

          Ziraat Mobil,

          ATM'lerimiz,

          SMS,

          Müşteri iletişim merkezi aracılığı ile yapabilirsiniz.

        • 7

          VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

          10.000.-TL ye (10.000.-TL hariç) kadar olanlara 5.000.- TL,

          10.000 - 15.000.-TL (15.000.-TL hariç) arasında olanlara 8.000.- TL,

          15.000 – 20.000.-TL (20.000.-TL hariç) arasında olanlara 10.000.- TL,

          20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL

          promosyon ödemesi yapılabilecektir.

        • 8

          VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONUNA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

          Promosyon ödemesi için en yakın VakıfBank Şubesine müracaat edilebilir ayrıca yurt içi ATM cihazları ve mobil bankacılık uygulaması aracılığıyla yapılabilir.

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