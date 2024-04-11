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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz: Rönesans Gayrimenkul hisse fiyatı, lot dağılımı ve talep toplama tarihleri - Merak Edilenler Haberleri

        Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz oluyor! Rönesans Gayrimenkul halka arz detayları

        Yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilen halka arz takvimine yeni bir şirket daha eklendi. Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin halka arzı onaylandı ve şirketin halka arz bilgileri açıklandı. İşte, Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. hisse fiyatı, lot dağıtımı, halka arz tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 00:00 Güncelleme: 11.04.2024 - 00:07
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        • 1

          Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.halka arz oluyor. Eşit dağıtım yöntemiyle halkı arzı yapılacak firmanın BİST kodu RGYAS olarak belirlendi. Halka arz büyüklüğü 4,5 milyar TL olan Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arzın tüm detaylarını derledik. İşte, Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. hisse fiyatı, lot dağıtımı, halka arz tarihleri...

        • 2

          RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

          Rönesans Gayrimenkul halka arz hisse fiyatı 135 TL olarak açıklandı.

        • 3

          RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

          Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ın halka arzı yani talep toplama tarihleri 17-18-19 Nisan olarak belirlendi.

        • 4

          RÖNSESANS GAYRİMENKUL YATIRIM KAÇ LOT VERİR?

          Rönesans Gayrimenkul toplamda 33.357,450 lot dağıtacak. Olası lot dağılımı şu şekilde;

          2.1 milyon katılım - 13 lot 1755 TL

          2.5 milyon katılım - 11 lot 1485 TL

          2.9 milyon katılım - 10 lot 1350 TL

          3.3 milyon katılım - 9 lot 1215 TL

          3.7 milyon katılım - 8 lot 1080 TL

          4.1 milon katılım - 7 lot 945 TL

          4.5 milyon katılım - 6 lot 810 TL

          4.9 milyon katılım - 5 lot 675 TL

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