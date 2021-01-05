Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 12 Ocak 2021 vadeli repo ihalesi ile piyasaya 49 milyar 999 milyon 999 bin 991 lira verdi.

İhaleye 84 milyar 990 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 17 olurken, bileşik faiz yüzde 18,50 seviyesinde gerçekleşti.