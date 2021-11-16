Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 23 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 29 milyar 999 milyon 999 bin 981 lira verdi.

İhaleye 81 milyar 55 milyon liralık teklif geldi.

İhalede basit faiz yüzde 16 olurken, bileşik faiz ise yüzde 17,32 seviyesinde gerçekleşti.