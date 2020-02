Tarım Bakanlığı 74 firmayı ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli ürünler arasında alkollü ve alkolsüz içecekler, et ve et ürünleri, bal, baharat ve çay var. Bakanlık, denetimlerde döner ve köfteye sakatat, sucuğa kanatlı et karıştırıldığını belirledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu gece itibarıyla Bakanlığımızın sitesinden 74 firmayı da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyoruz" demişti.

Bakan Pakdemirli, "Tüm ülkede ürün bazlı denetim seferberliğine başlıyoruz. Altı gün devam edecek denetim seferberliğine pazartesi itibarıyla başlıyoruz" diye konuşmuştu.

İşte bakanlığın sitesinde ifşa edilen firmalar: