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Swift nedir, ne işe yarar? Swift sistemi nasıl kullanılır? Rusya Swift'ten çıkarıldı mı? SWIFT kodu nedir, SWIFT ne demek Türkçe?

Swift nedir, ne işe yarar? Swift sistemi nasıl kullanılır? Rusya Swift'ten çıkarıldı mı?

Rusya Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle dünya genelinde Rusya'ya uygulanan yaptırımlara ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı ve Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkartıldığı iddia edildi. Peki, Swift nedir, ne işe yarar? Swift sistemi nasıl kullanılır?

27.02.2022 - 01:31 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurdu. Peki SWIFT nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır?

  • SWİFT NEDİR?

    Swift, yurt içi ya da yurt dışı bankalar arası döviz transferi yapabilen sistemin adıdır. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication olan Swift ile tüm dünyada bulunan bankalar arasından elektrona fon transferi sağlanır.

     

     

  • SWİFT KODU NE DEMEK?

    Swift kodu yurtiçinde ya da yurtdışında yer alan bütün banka hesaplarına döviz transferi yapılacağı zaman ihtiyaç duyulan koddur. Açılımı Dünya Bankalar Arası Finansal Telekomünikasyon Derneği olan swift bankaların döviz transferi yapabilmek için tercih ettiği yöntemdir. Bilindiği üzere para transferinin doğru bankaya ve doğru şubeye yapılabilmesi için belirli tanımlamalara ihtiyaç duyulur. Swift kodu da tam olarak doğru transfer gerçekleştirebilmek için aracı kuruluşların yani bankaların ihtiyaç duyduğu bütün bilgileri bünyesinde barındırır. Bu nedenle bankaların kendi aralarında mesajlaşma yöntemi olarak da sıkça söylenir.11 haneli olan ve tamamı büyük olarak yazılan swift kodu bazı durumlarda değişkenlik gösterebilir. Swift kodu öncelikle bankayı tanımlayan 4 haneli harf ile başlar. Devamında gelen iki harf ülkenin yani bankanın hangi ülkede olduğunu gösterir. Sonrasında gelen 2 haneli ya da 4 haneli kod ise yerel kodu gösterir. Ancak bazı ülkeler için yerel kod 3 haneli olarak da kullanılabilir. Herhangi bir sistem içerisinde 11 haneli olarak swift kodunu girmeniz isteniyorsa eksik olan rakamları “X” sembolü kullanarak tamamlayabilirsiniz.

     

  • SWİFT SİSTEMİ NASIL İŞLER?

    Swift sistemi üzerinden para transferi için üç banka gereklidir. Her bankanın swift kodu bilgisine ihtiyaç duyulan işlemde para ilk olarak aracı bankaya transfer olur. Ardından aracı banka, parayı alıcı bankaya transfer ederek işlemi tamamlar.

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