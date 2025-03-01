Paul McCartney'nin kayıp bas gitarı ve 'gizemli' kayıp enstrümanlar
Efsanevi müzik grubu Beatles'ın bas gitaristi Paul McCartney'in 51 yıl önce Londra'da çalınan bas gitarı, geçtiğimiz ay Sussex kentinde bir tavan arasında bulundu. McCartney gitarına kavuşsa da, müzisyenlerin değer verdikleri enstrümanlarının çalınması çok sık rastlanan bir durum. Blues efsaneleri BB King ve Eric Clapton'ın gitarları, Takiko Omura'nın kemanı ve Min Kym'i yataklara düşüren kayıp "Stradivarius"u...
Mutlu sonlara ihtiyacımız var. Özellikle günümüzde. Müzik dünyasında mutlu sona kavuşan son kişi ise Sir Paul McCartney. Paul McCartney 51 yıl önce Londra'da çalınan bas gitarına Geçtiğimiz ay yeniden kavuştu.
McCartney'nin 1961 yılında satın aldığı enstrüman daha sonra 1972 yılında grubun eşyalarını koyduğu minibüsten çalınmıştı. Kayıp bas gitarı bulmak için arama çalışması başlatan McCartney'in yıllar süren çabaları sonunda sonuç verdi ve McCartney, Sussex'te bir tavan arasında saklanan bas gitarına yeniden kavuştu.
Hem McCartney hem de enstrümanın üreticisi Höfner, bulunan bas gitarın aranan bas gitar olduğunu doğruladı. McCartney, kayıp gitarının geri dönmesinden minnettar.
Ancak McCartney değer verdiği enstrümanını kaybeden tek müzisyen değil. Hatta tek Beatles üyesi bile değil. Müzisyenlerin bir enstrümanını ya da daha da kötüsü tüm enstrüman setini kaybetmesi sık rastlanan bir durum.
Rock grubu Cemetery Sun'ın tüm enstrüman seti ve minibüsü çalındı. Noisy üçlüsünün çalınan seti haftalar sonra tek tek enstrümanlar ve ekipman parçalarıyla birlikte internette açık artırmaya çıktı.
Americana grubu Delta Rae'nin basçısı Grant Emerson'ın yaklaşık 10 bin dolarlık müzik aleti çalındı:
"New York'taki Bitter End'de çaldık ve minibüsümüzü sokağın aşağısına park ettik. Minibüse geri döndüğümüzde arka kapı kırılmıştı ve tüm gitarlarımız, ayrıca bir pedal tahtası ve davulcunun ekipmanının bir parçası gitmişti. Muhtemelen dört ya da beş parça ekipman çalınmıştı. North Carolina'ya dönüş gerçekten korkunç bir yolculuktu. Tek çare bağış toplamak. Sadece hayranlarınıza güveniyorsunuz. Yardım ve bağış istiyorsunuz ki bu da kolay değil. Tüm müzisyenler sahip olduğu her enstrümanın ve ekipmanın seri numarasını fotoğraflamalı."
Yıllar boyunca kaybolan ya da çalınan enstrümanlar müzisyenleri ve hayranlarını gitar, keman ve hatta tüm bir bando takımını aramak zorunda bıraktı. İşte bazıları bugüne kadar hala çözülememiş olan birkaç müzik gizemi daha...
BB King
Ünlü blues efsanesi, "Lucille" adını verdiği Gibson marka efsanevi gitarıyla yaptığı rifflerle tanınıyor. Aslında King'in kariyeri boyunca "Lucille" adında birden fazla performans gitarı var. Bu isim King'in 1949'da tanık olduğu bir sevgili kavgasından geliyor. Tartışan kadının adı Lucille ve King üzerinde oldukça büyük bir etki bırakan biri.
Bu özel "Lucille" gitar çalınıyor, gitarı BB King'in gitarı olduğunu bilmeden, Las Vegas'ta bir rehineci dükkanından satın alan kişi ise King'in arkadaşı Eric Dahl. Dahl durumu öğrendiğinde gitarı karşılıksız olarak King'e veriyor ve daha sonra King ve gitarları hakkında bir kitap yazıyor.
"Lucille" aynı zamanda King'in 2015'teki ölümünden önce çaldığı son enstrümanlardan biri ve 2019'da bir müzayedede 280 bin dolara satıldı.
Eric Clapton
Clapton'ın "Beano" adlı Gibson Les Paul gitarı, 1966 yılında Eric Clapton ile Blues Breakers adlı stüdyo albümünün yayınlanmasından kısa bir süre sonra çalındı.
King'in aksine Clapton kayıp gitarına kavuşacak kadar şanslı değil.
Ancak şarkıcı-söz yazarı Joe Bonamassa gitarın nerede olduğunu bildiğini iddia etti: Bonamassa 2016'da verdiği bir röportajda gitarın ABD'de özel bir koleksiyonda olduğunu söylemiş, bunun üzerine 2018'de Bonamassa'yı daha fazla ayrıntı vermeye teşvik eden bir imza kampanyası başlatılmıştı.
Fakat çabalar bir sonuca ulaşmadı.
Takiko Omura
Nicolo Amati tarafından 1675 yılında İtalya'da yapılan bir keman, 2005 yılında, enstrümanı ABD'de satın almış olan Japon kemancı Takiko Omura'nın evinden çalındı.
Çalındığı 2005 yılında yaklaşık 378 bin dolar değerinde olan keman, 2020 yılında İtalya'nın Parma kentinde, uyuşturucu kaçakçısı olduğundan şüphelenilen bir kişinin evine yapılan baskında bulundu.
İtalya ve Japonya'daki yetkililer enstrümanı gerçek sahibine iade etmek için birlikte çalıştı.
Stooges Brass Band
Kaybolan bir gitarı bulmak bile yeterince zorken, 2022 yılında New Orleans'ın ünlü bir yerel brass grubu, (brass = bakır işlemeli nefesli enstrümanlar) kendileri için olabilecek en kötü zamanda; New Orleans Jazz Fest'ten iki hafta önce tüm ekipmanlarını minibüslerinden çaldırdı.
Ziller, davul setleri, klavyeler ve amfiler de dahil olmak üzere yaklaşık 12 bin dolar değerindeki müzik aletleri, bir grup üyesinin evinin önüne park ettiği minibüsünden çalındı.
Min Kym
Keman dehası olarak bilinen Min Kym'in "Stradivarius" adını verdiği kemanı, 2010 yılında yağmurlu bir kasım akşamında bir Pret a Manger sandviç restoranından çalındı. Min Kym, sıradan bir kemancı değil. "Stradivarius" da sıradan bir keman değil.
Kym henüz yedi yaşındayken İngiltere'deki prestijli Purcell Müzik Okulu'na girmeye hak kazanmış ve 11 yaşında Uluslararası Premier Mozart Yarışması'nda birincilik ödülünü kazanmış bir müzisyen.
Nadir bir "1696 Stradivarius"'a sahip olma fırsatı sunulduğunda Kym dairesini yeniden ipotek ettirdi ve kemanı 580 bin dolar karşılığında satın aldı. Bu astronomik bir para gibi görünüyor olabilir. Ancak kemanın gerçek değeri 1.5 milyon dolar.
Keman çalındıktan sonra Kym o kadar yoğun bir klinik depresyona girdi ki yataktan zar zor kalkabildi. Zorlukla çalışabiliyordu. Kesinlikle müzik yapamıyordu. Başka bir keman, hatta başka bir "Stradivarius" tutma ihtimali bile onun için iğrençti.
Bir gerilim filmini aratmayacak olaylar silsilesi sonunda çalınan keman üç yıl sonra bulundu ve hırsızlar mahkum edildi. Ancak dramatik ve yürek burkan bir şekilde, Kym kemanı elinde tutamadı.
George Harrison
Paul McCartney, çok sevdiği enstrümanı çalınan tek The Beatles üyesi değildi: George Harrison'ın 1965 model "Rickenbacker" gitarı 1966 yılında çalındı. Hala bulunmuş değil.
Rickenbacker CEO'su John Hall, gitarın gizeminin bu kadar uzun süredir devam etmesinin nedeninin "hiç kimsenin orijinal gitarın tam seri numarasını bilmemesi" olduğunu söyledi. Ancak Rickenbacker ekibi, sevkiyat tarihlerine dayanarak listeyi beş potansiyel gitara kadar daraltmayı başardı.
Harrison'ın daha önce 57 model "Les Paul"' da çalınmıştı. 1973'teki bir hırsızlık sırasında Harrison'ın evinden çalınmış ve daha sonra Los Angeles'taki bir müzik mağazasına satılmış, o da Meksikalı müzisyen Miguel Ochoa'ya satmış, Ochoa da Harrison'a tam fiyatına geri satmayı reddetmişti. Ochoa bunun yerine Harrison ile bir takas pazarlığı yaptı: Harrison Lucy'yi geri aldı ve Ochoa da 1958 model bir Les Paul Standard ve bir Fender Precision bas aldı.