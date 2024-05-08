"HİÇBİR ARKADAŞIMIZIN HAKKI YENMEYECEK"

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması hakkında yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;

Personel Genel Müdürlüğümüz takvimi ilan edecek ancak daha önce de söylemiştim. Ben öğretmen atamalarında deneme dersi tarzında bir mülakatın gerekli olduğunu daha önce dile getirmiştim. Bunu yaparken de süreçle ilgili olarak adalet kaygısı, güven kaygısı güden bütün arkadaşlarımızı bu konuda aldığımız tedbirleri bir kez daha okumaya davet ediyorum. Aldığımız tedbirler çerçevesinde hiçbir arkadaşımızın hakkının yenmediği bir süreci yürüteceğiz.