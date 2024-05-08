Sözleşmeli müzik öğretmenliği atama puanı ve kontenjan dağılımı belli oldu!
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıklamasıyla detaylar da netleşmeye başladı. Toplamda 87 branşta ve farklı kontenjanlar dahilinde sözleşmeli öğretmenler alınacak. Peki, müzik öğretmenliği atama puanı, kontenjanı ve başvuru tarihi nedir? İşte, detaylar...
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Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmen ataması yapacağını açıkladı ve adaylar tarafından beklenen tüm detaylar netleşti. Müzik öğretmenliği için başvuruda bulanacak vatandaşlar için müzik öğretmenliği taban puanı, kontenjan dağılımı ve başvuru tarihleri belirlendi. İşte, 2024 müzik öğretmenliği atamaları hakkında tüm detaylar...
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SÖZLEŞMELİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ KONTENJANI KAÇ?
MEB, 2024 sözleşmeli müzik öğretmenliği atamaları için 634 kontenjan ayrıldığını açıkladı.
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SÖZLEŞMELİ MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ TABAN PUANI NEDİR?
Müzik öğretmenliği atamaları için gereken 2024 taban puanı 50 olarak açıklandı. 2023 Mart ayında; müzik bölümü için taban puan 66,47846 olarak açıklanmıştı.
MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI TABAN PUAN VE KONTENJAN TABLOSU İÇİN TIKLAYINIZ
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MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 'Sözleşmeli Öğretmen Takvimi' tarafından belirtilene göre; ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması 20 Mayıs 2024 ile 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak.
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MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?
31 Mayıs'ta başvuru sürecinin bitmesiyle adaylar sözlü sınava tabi tutulacak. 10 Haziran 2024 tarihinde adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ilan edilecek. 1 Temmuz 2024 ise sözlü sınavların başlangıcı olacak.
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"HİÇBİR ARKADAŞIMIZIN HAKKI YENMEYECEK"
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması hakkında yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;
Personel Genel Müdürlüğümüz takvimi ilan edecek ancak daha önce de söylemiştim. Ben öğretmen atamalarında deneme dersi tarzında bir mülakatın gerekli olduğunu daha önce dile getirmiştim. Bunu yaparken de süreçle ilgili olarak adalet kaygısı, güven kaygısı güden bütün arkadaşlarımızı bu konuda aldığımız tedbirleri bir kez daha okumaya davet ediyorum. Aldığımız tedbirler çerçevesinde hiçbir arkadaşımızın hakkının yenmediği bir süreci yürüteceğiz.
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"KPSS NOTU VE SÖZLÜ MÜLAKAT ÜZERİNDEN SÜRECİN YÖNETİLMESİNİ AMAÇLIYORUZ"
Bu anlamda daha önce de söylemiştim, hâlihazırda yasal düzenlemeye göre ve akabinde oluşturulan ikincil mevzuata göre sadece ve sadece mülakat notuyla atama gerçekleştiriliyor. Biz bugün itibarıyla daha önce açıkladığımız üzere KPSS skoru yüzde 50'si ve mülakatların yüzde 50'si alınarak hesap edilecek bir atama puanı üzerinden sürecin yürütülmesine ilişkin de yönetmelik değişikliğimizi yayınlanmak üzere Resmî Gazete'ye göndereceğiz. Dolayısıyla 20 Mayıs günü başvuru takvimi açıldığında öğretmen adayı arkadaşlarımıza sürecin kalan kısmıyla ilgili olarak da bilgi vermiş olacağız.