Din Kültürü Öğretmenliği atama puanı: 2024 Din Kültürü Öğretmenliğine kaç kişi atanacak?
Öğretmen atama takvimi ile kadro ve branş dağılımı belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını açıklamasının ardından MEB atama kılavuzu paylaşıldı. Bu kapsamda Din Kültürü öğretmenliği atama puanları ile kontenjan sayısı netleşti. İşte, 2024 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği atama sayısı ile taban puanı...
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından MEB öğretmen atamalarına ilişkin tüm detayları paylaştı. Yayımlanan kılavuz ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ataması için kontenjan sayısı ve taban puanlar belli oldu. Peki, Din Kültürü Öğretmenliğine kaç kişi atanacak? İşte, 2024 Din Kültürü Öğretmenliği atama taban puanı...
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA SAYISI KAÇ?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, en çok atama yapmayı planladıkları 5 alanı sıralayarak Sınıf Öğretmenliği için 3 bin 263, Özel Eğitim Öğretmenliği için 2 bin 499, Rehberlik için 1.597, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi için 1.594 ve İngilizce için 968 atamanın yapılacağını bildirdi.
Buna göre; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşında bin 594 öğretmen ataması gerçekleştirilecek.
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2024 DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA PUANI
Din Kültürü öğretmenliği atama puanı diğer tüm branşlarda olduğu gibi 50 olarak belirlendi. Diğer 50 puanı ise mülakat oluşturacak.
Ayrıca 2023 yılında Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmenliğine 2 bin 604 kişi atandı. Atama sonucunda MEB tarafından paylaşılan verilere göre; geçtiğimiz yıl sözlü sınav taban puanı 79; KPSS taban puanı ise 78,79 olarak gerçekleşti.
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DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA TAKVİMİ
Millî Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi açıklandı.
Buna göre sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.
Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek, adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak.
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YÜZDE 50 KPSS SKORU VE YÜZDE 50 MÜLAKAT PUANI ETKİLİ OLACAK!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, işleyecek sürece ilişkin bilgi verdi. Tekin "Biz bugün itibarıyla daha önce açıkladığımız üzere KPSS skoru yüzde 50'si ve mülakatların yüzde 50'si alınarak hesap edilecek bir atama puanı üzerinden sürecin yürütülmesine ilişkin de yönetmelik değişikliğimizi yayınlanmak üzere Resmî Gazete'ye göndereceğiz. Dolayısıyla 20 Mayıs günü başvuru takvimi açıldığında öğretmen adayı arkadaşlarımıza sürecin kalan kısmıyla ilgili olarak da bilgi vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.