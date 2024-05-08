DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA SAYISI KAÇ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, en çok atama yapmayı planladıkları 5 alanı sıralayarak Sınıf Öğretmenliği için 3 bin 263, Özel Eğitim Öğretmenliği için 2 bin 499, Rehberlik için 1.597, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi için 1.594 ve İngilizce için 968 atamanın yapılacağını bildirdi.

Buna göre; Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşında bin 594 öğretmen ataması gerçekleştirilecek.