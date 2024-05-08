İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ATAMA SAYISI KAÇ?

MEB açıklamasına göre 20 Bin öğretmen atamasında 968 İngilizce öğretmeni atanacak.

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ATAMA PUANI 2024

İngilizce öğretmeni atama taban puanı 50 olarak açıklandı.

Bakan Tekin'in açıklaması; "Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. "

Ön Başvuru ve Sözlü sınav merkezi tercihlerinin alınması 20 - 31 Mayıs 2024

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 10 Haziran 2024

Sözlü sınavların başlangıcı 1 Temmuz 2024