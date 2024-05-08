SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA SAYISI KAÇ?

MEB açıklamasına göre 20 Bin öğretmen atamasında 3 bin 263 sınıf öğretmeni atanacak.

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA PUANI 2024

Sınıf öğretmeni atama taban puanı 50 olarak açıklandı.

Bakan Tekin'in açıklaması; "Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. "

2023 Mart Sözleşmeli Öğretmenlik atamasında Sınıf Öğretmenliğinin KPSS taban puanı 69,87; sözlü sınav taban puanı 70 olarak belirlenmişti.