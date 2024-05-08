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        Haberler Gündem Matematik öğretmenliği atama taban puanları: 2024 Matematik öğretmenliği atama sayısı kontenjanları

        Matematik öğretmenliği atama puanları: 2024 Matematik öğretmenliği atama kontenjanları

        Matematik öğretmenliği atama kontenjanları ve taban puanı yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını açıklamasıyla atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımları netleşti. Buna göre; Matemataik öğretmenliği atama puanı ile kontenjan sayısı da belli oldu. İşte, konuya dair ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2024 - 11:05 Güncelleme: 08.05.2024 - 11:05
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        • 1

          Bir süredir gündemde olan öğretmen ataması için beklenen açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını belirtti. Bu kapsamda atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi belli oldu. Peki, Matematik öğretmenliğine kaç kişi atanacak? İşte, Matematik öğretmenliği atama puanları ile kontenjan sayısı...

        • 2

          MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA SAYISI KAÇ?

          Millî Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi ile branş bazında kontenjan dağılımları açıklandı. Yayımlanan kılavuza göre; Matematik öğretmenliğine 317 kontenjan ayrıldı.

        • 3

          2024 MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA PUANI

          Matematik öğretmenliği atama puanı diğer tüm branşlarda olduğu gibi 50 olarak belirlendi. Diğer 50 puanı ise mülakat oluşturacak.

          2023 yılında Matematik öğretmenliğine 2 bin 317 kişi atandı. Atama sonucunda MEB tarafından paylaşılan verilere göre; geçtiğimiz yıl sözlü sınav taban puanı 74; KPSS taban puanı ise 74,09 olarak gerçekleşti.

        • 4

          ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

          Millî Eğitim Bakanlığınca, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin atama takvimi açıklandı.

          Buna göre sözleşmeli öğretmenlik için ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs tarihleri arasında alınacak.

          Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri, 10 Haziran'da ilan edilecek, adayların gireceği sözlü sınavlar ise 1 Temmuz tarihinden itibaren başlayacak.

        • 5

          YÜZDE 50 KPSS SKORU VE YÜZDE 50 MÜLAKAT PUANI ETKİLİ OLACAK!

          Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, işleyecek sürece ilişkin bilgi verdi. Tekin "Biz bugün itibarıyla daha önce açıkladığımız üzere KPSS skoru yüzde 50'si ve mülakatların yüzde 50'si alınarak hesap edilecek bir atama puanı üzerinden sürecin yürütülmesine ilişkin de yönetmelik değişikliğimizi yayınlanmak üzere Resmî Gazete'ye göndereceğiz. Dolayısıyla 20 Mayıs günü başvuru takvimi açıldığında öğretmen adayı arkadaşlarımıza sürecin kalan kısmıyla ilgili olarak da bilgi vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

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