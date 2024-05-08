2024 MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ ATAMA PUANI

Matematik öğretmenliği atama puanı diğer tüm branşlarda olduğu gibi 50 olarak belirlendi. Diğer 50 puanı ise mülakat oluşturacak.

2023 yılında Matematik öğretmenliğine 2 bin 317 kişi atandı. Atama sonucunda MEB tarafından paylaşılan verilere göre; geçtiğimiz yıl sözlü sınav taban puanı 74; KPSS taban puanı ise 74,09 olarak gerçekleşti.