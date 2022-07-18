SÖZEL BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 farklı oturum şeklinde düzenlenen YKS sınavının sonuçları erken açıklandı. 2022 YKS sonuçlarının 18 Temmuz Pazartesi günü açıklanmasının ardından sözel bölümleri ve taban puanları ve başarı sıralamaları araştırılıyor.

SÖZEL BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI İÇİN TIKLAYINIZ.